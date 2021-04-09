https://ria.ru/20210409/putin-1727598355.html

Путин рассказал Эрдогану о российском подходе к внутриукраинскому кризису

Путин рассказал Эрдогану о российском подходе к внутриукраинскому кризису

По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент России Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, сообщила РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:38

2021-04-09T17:38

2021-04-09T18:41

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

турция

оон

реджеп тайип эрдоган

украина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент России Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся в пятницу."По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 г. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры рассмотрели ситуацию в Ливии и с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны."При обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 г. и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года", - добавляется в сообщении.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210409/putin-1727593971.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387996.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире