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https://ria.ru/20210409/putin-1727598355.html
Путин рассказал Эрдогану о российском подходе к внутриукраинскому кризису
Путин рассказал Эрдогану о российском подходе к внутриукраинскому кризису
По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент России Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, сообщила РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:38
2021-04-09T18:41
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
владимир путин
турция
оон
реджеп тайип эрдоган
украина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент России Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся в пятницу."По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 г. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры рассмотрели ситуацию в Ливии и с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны."При обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 г. и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года", - добавляется в сообщении.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210409/putin-1727593971.html
https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387996.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире

Путин рассказал Эрдогану о российском подходе к внутриукраинскому кризису

17:38 09.04.2021 (обновлено: 18:41 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент России Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 17:21
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом
"По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 г. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры рассмотрели ситуацию в Ливии и с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны.
"При обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 г. и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года", - добавляется в сообщении.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 15:32
Россия не собирается ограничивать суверенитет Украины, заявил Козак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
 
 
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