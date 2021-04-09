https://ria.ru/20210409/putin-1727593971.html

Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом

Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, в том числе поставки и возможное совместное... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:21

2021-04-09T17:21

2021-04-09T17:38

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html

россия

турция

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган