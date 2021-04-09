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Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, в том числе поставки и возможное совместное... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:21
2021-04-09T17:38
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган

Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с коронавирусом

17:21 09.04.2021 (обновлено: 17:38 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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