https://ria.ru/20210409/pushkov-1727463034.html

"Окончательная потеря": Пушков заявил о грубой ошибке Зеленского

"Окончательная потеря": Пушков заявил о грубой ошибке Зеленского

Сенатор Алексей Пушков в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T05:11

2021-04-09T05:11

2021-04-09T05:11

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

вооруженный конфликт на востоке украины

донбасс

нато

алексей пушков

владимир зеленский

йенс столтенберг

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО.Ранее Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта на востоке страны. В беседе с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Киев займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

https://ria.ru/20210409/natsizm-1727458386.html

донбасс

киев

украина

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