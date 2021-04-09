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"Окончательная потеря": Пушков заявил о грубой ошибке Зеленского
"Окончательная потеря": Пушков заявил о грубой ошибке Зеленского
Сенатор Алексей Пушков в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T05:11
2021-04-09T05:11
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
нато
алексей пушков
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО.Ранее Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта на востоке страны. В беседе с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Киев займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".
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ситуация в днр и лнр, лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, нато, алексей пушков, владимир зеленский, йенс столтенберг, киев, украина, в мире

"Окончательная потеря": Пушков заявил о грубой ошибке Зеленского

05:11 09.04.2021
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО.

"Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путём" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс", — написал Пушков.

Ранее Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта на востоке страны.
В беседе с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Киев займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
01:24
В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассНАТОАлексей ПушковВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергКиевУкраинаВ мире
 
 
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