"Окончательная потеря": Пушков заявил о грубой ошибке Зеленского
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО.
"Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путём" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс", — написал Пушков.
Ранее Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта на востоке страны.
В беседе с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Киев займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".