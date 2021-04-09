Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/priyut-1727486204.html
Приют для кошек "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч
Приют для кошек "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч
Один из самых крупных кошачьих приютов в Санкт-Петербурге "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч "Пушистые друзья". Первая встреча пройдет 11 апреля... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:21
2021-04-09T11:28
россия
кошки
бездомные животные
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727487248_71:0:1239:657_1920x0_80_0_0_c46453e945d8b0c3fdf058f3c2981667.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один из самых крупных кошачьих приютов в Санкт-Петербурге "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч "Пушистые друзья". Первая встреча пройдет 11 апреля для подопечных ГКУ Центр содействия семейному воспитанию "Кунцевский". В рамках проекта "Особые встречи" Фонда Андрея Первозванного и приюта для животных "Преданные сердца" дети познакомятся с жизнью животных в приюте. Планируется проводить такие встречи не реже раза в неделю. Первыми с жизнью приюта познакомятся дети и взрослые с ментальными расстройствами. В дальнейшем это может стать успешным опытом для школьников и студентов ветеринарных специальностей, зоозащитников и просто неравнодушных людей. Приют для кошек "Преданное сердце" - один из самых крупных приютов в Санкт-Петербурге и самый крупный приют для кошек в России. В приюте около 700 подопечных, из которых 50 инвалидов: спинальники, безногие, слепые, диабетики. Животные со сложными диагнозами поступают в приют со всей страны, оттуда, где им не могут оказать квалифицированную помощь.Приют осуществляет лечение, содержание, адаптацию кошек и пристройство в новые семьи. Животные в приюте находятся на вольном содержании, без клеток. Чтобы взять животное из приюта, нужно заполнить анкету, на основании которой происходит первое знакомство. Далее отобранный кандидат приглашается на личное знакомство с директором и кошками. Животное передается новому владельцу с заключением договора.По словам директора АНО "Приют для животных "Преданное сердце" Наталии Авласевич, это новый формат работы приюта в просвещении детей в вопросах бережного отношения к животным. "Мы покажем и расскажем, как живут и чем занимаются наши котики в приюте, как мы ухаживаем за ними, почему часто их приходится лечить и откуда они к нам попадают, — рассказывает она. — Для нас очень важно донести идею, что особых детей, как и животных, не бывает, есть просто сложные обстоятельства и трудные решения. Каждая такая встреча — это шаг навстречу эмпатии и бережному отношению друг к другу".
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/priyut-1596721443.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727487248_244:0:1141:673_1920x0_80_0_0_b24900679a25d2e89315713ec66ab52d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кошки, бездомные животные, санкт-петербург

Приют для кошек "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч

11:21 09.04.2021 (обновлено: 11:28 09.04.2021)
 
© Фото : Приют для кошек "Преданное сердце"Приют для кошек "Преданное сердце"
Приют для кошек Преданное сердце - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Приют для кошек "Преданное сердце"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один из самых крупных кошачьих приютов в Санкт-Петербурге "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч "Пушистые друзья". Первая встреча пройдет 11 апреля для подопечных ГКУ Центр содействия семейному воспитанию "Кунцевский". В рамках проекта "Особые встречи" Фонда Андрея Первозванного и приюта для животных "Преданные сердца" дети познакомятся с жизнью животных в приюте.
Планируется проводить такие встречи не реже раза в неделю. Первыми с жизнью приюта познакомятся дети и взрослые с ментальными расстройствами. В дальнейшем это может стать успешным опытом для школьников и студентов ветеринарных специальностей, зоозащитников и просто неравнодушных людей.
© Фото : Приют для кошек "Преданное сердце"Приют для кошек "Преданное сердце"
Приют для кошек Преданное сердце - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Приют для кошек "Преданное сердце"
Приют для кошек "Преданное сердце"
Приют для кошек "Преданное сердце" - один из самых крупных приютов в Санкт-Петербурге и самый крупный приют для кошек в России. В приюте около 700 подопечных, из которых 50 инвалидов: спинальники, безногие, слепые, диабетики. Животные со сложными диагнозами поступают в приют со всей страны, оттуда, где им не могут оказать квалифицированную помощь.
Приют осуществляет лечение, содержание, адаптацию кошек и пристройство в новые семьи. Животные в приюте находятся на вольном содержании, без клеток. Чтобы взять животное из приюта, нужно заполнить анкету, на основании которой происходит первое знакомство. Далее отобранный кандидат приглашается на личное знакомство с директором и кошками. Животное передается новому владельцу с заключением договора.
Кот на пирсе города Балаклавы в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 18:14
Первый в мире парк-приют для 500 кошек появится в Крыму
По словам директора АНО "Приют для животных "Преданное сердце" Наталии Авласевич, это новый формат работы приюта в просвещении детей в вопросах бережного отношения к животным. "Мы покажем и расскажем, как живут и чем занимаются наши котики в приюте, как мы ухаживаем за ними, почему часто их приходится лечить и откуда они к нам попадают, — рассказывает она. — Для нас очень важно донести идею, что особых детей, как и животных, не бывает, есть просто сложные обстоятельства и трудные решения. Каждая такая встреча — это шаг навстречу эмпатии и бережному отношению друг к другу".
 
Россиякошкибездомные животныеСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Комиссия Госдумы проведет заседание по регулированию TikTok
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
Лента новостейМолния