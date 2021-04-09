https://ria.ru/20210409/priyut-1727486204.html

Приют для кошек "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч

Приют для кошек "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч

Один из самых крупных кошачьих приютов в Санкт-Петербурге "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч "Пушистые друзья". Первая встреча пройдет 11 апреля... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:21

2021-04-09T11:21

2021-04-09T11:28

россия

кошки

бездомные животные

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один из самых крупных кошачьих приютов в Санкт-Петербурге "Преданное сердце" запускает серию онлайн-встреч "Пушистые друзья". Первая встреча пройдет 11 апреля для подопечных ГКУ Центр содействия семейному воспитанию "Кунцевский". В рамках проекта "Особые встречи" Фонда Андрея Первозванного и приюта для животных "Преданные сердца" дети познакомятся с жизнью животных в приюте. Планируется проводить такие встречи не реже раза в неделю. Первыми с жизнью приюта познакомятся дети и взрослые с ментальными расстройствами. В дальнейшем это может стать успешным опытом для школьников и студентов ветеринарных специальностей, зоозащитников и просто неравнодушных людей. Приют для кошек "Преданное сердце" - один из самых крупных приютов в Санкт-Петербурге и самый крупный приют для кошек в России. В приюте около 700 подопечных, из которых 50 инвалидов: спинальники, безногие, слепые, диабетики. Животные со сложными диагнозами поступают в приют со всей страны, оттуда, где им не могут оказать квалифицированную помощь.Приют осуществляет лечение, содержание, адаптацию кошек и пристройство в новые семьи. Животные в приюте находятся на вольном содержании, без клеток. Чтобы взять животное из приюта, нужно заполнить анкету, на основании которой происходит первое знакомство. Далее отобранный кандидат приглашается на личное знакомство с директором и кошками. Животное передается новому владельцу с заключением договора.По словам директора АНО "Приют для животных "Преданное сердце" Наталии Авласевич, это новый формат работы приюта в просвещении детей в вопросах бережного отношения к животным. "Мы покажем и расскажем, как живут и чем занимаются наши котики в приюте, как мы ухаживаем за ними, почему часто их приходится лечить и откуда они к нам попадают, — рассказывает она. — Для нас очень важно донести идею, что особых детей, как и животных, не бывает, есть просто сложные обстоятельства и трудные решения. Каждая такая встреча — это шаг навстречу эмпатии и бережному отношению друг к другу".

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/priyut-1596721443.html

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россия, кошки, бездомные животные, санкт-петербург