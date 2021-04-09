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Почти сто лет без одиночества. Умер супруг Елизаветы II, спасший монархию
Почти сто лет без одиночества. Умер супруг Елизаветы II, спасший монархию
Нищий принц, красивый моряк, опора короны — на 100-м году жизни скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. Флаги... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:07
2021-04-09T19:48
меган маркл
принц филипп, герцог эдинбургский
принц гарри
королева елизавета ii
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уинстон черчилль
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нищий принц, красивый моряк, опора короны — на 100-м году жизни скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. Флаги приспущены, в королевстве траур. Человек, модернизировавший британскую монархию и смотревший далеко вперед, всю жизнь держался на шаг позади коронованной жены. Он не выполнял никаких государственных обязанностей, не имел права заглянуть в секретные бумаги, но всегда был готов служить Короне. И Филипп действительно стал для венценосной супруги поддержкой и опорой. Он был отличным стрелком, квалифицированным пилотом и опытным моряком. Пресса десятилетиями описывала его "неподобающее поведение", а теперь прощается с ним как с олицетворением истинного британского духа. И принц, и нищийРодившийся на острове Корфу и крещеный в православии, внук королей Греции и Дании, Филипп однажды назвал себя "дискредитированным балканским принцем без особых заслуг и достоинств". В начале 1920-х семью, отрекшуюся от престола, изгнали из Греции. Юный Филипп кочевал из Парижа в Лондон, затем в Германию, Шотландию. Рос без матери: Алиса Ваттенберг (внучка "бабушки всея Европы" королевы Виктории) из-за диагноза "шизофрения" удалилась в швейцарский санаторий и не общалась с семьей. Принц наладил с ней связь спустя почти четыре десятилетия, когда его супруга Елизавета настояла на том, чтобы пожилая монахиня Алиса приехала в Великобританию из Греции, в которой правила военная хунта. С отцом Филипп расстался, отбыв на учебу в Британию. Он нежно любил сестру, она погибла в авиакатастрофе. Опекуны один за одним умирали. Наконец его взял под крыло лорд Льюис Маунтбеттен, дядя Дикки, и всерьез взялся за воспитание. А Филипп уже тогда походил на греческого бога: высокий, белокурый, атлетичный и очень смелый. Характер закалялся в закрытой школе-интернате Гордонстоун в Шотландии. Это классическое заведение для мальчиков, где спорту придавали не меньше значения, чем наукам. Филиппу досталась койка возле окна, из которого вечно заливало дождем. Но он не жаловался на мокрый матрас, постоянный холод и задиристых сверстников. Обедневший аристократ быстро стал вожаком мальчишек побогаче. Те его прозвали викингом. Красивый молодой человек привлек внимание 13-летней Лилибет (так в семье звали будущую королеву Елизавету). Юная британская принцесса влюбилась в Филиппа безоглядно. Спустя много лет герцог вспоминал: "Она была такой скромной. От нее ни слова нельзя было добиться".Море было его мечтой, он окончил королевский военный колледж в Дартмуте и начал службу в Королевском морском флоте. Стараниями дяди Дикки Лилибет и Филипп не раз встречались, но их брак казался немыслимым. Жуткий мезальянс: правящая династия и "нищий островитянин". Ради подарка на помолвку Филиппу пришлось разобрать тиару матери. Против брака выступал даже Уинстон Черчилль.На сей раз проявила характер Елизавета. Она — одна из немногих в королевской семье, добившихся брака по любви. Много лет спустя Ее Величество лишит такой роскоши сестру и сына. Тяжелое бремя короныИстория циклична, особенно для британской монархии. Молодожены быстро устали от пристального внимания прессы (газетчики раскопали информацию о бурной молодости принца), давления секретарей и прочих советчиков (те не давали ступить ни шагу без протокола). Уехали они, правда, не в солнечный Лос-Анжелес, а на Мальту — туда командировали Филиппа. То время пара вспоминает как очень счастливое. Они наконец почувствовали себя просто семьей. Бриллиантовый юбилей свадьбы в 2007-м супруги отметили именно на Мальте.Но счастье было недолгим: король Георг внезапно умер. Он даже не успел подготовить Лилибет к престолу. Филиппу пришлось навсегда забыть о флоте. Его ждала долгая жизнь в тени королевы и куча бюрократических препон: он и ремонт в собственном доме не мог сделать без спроса. Всю творческую энергию Филипп направил на публичный образ королевы. Именно ему принадлежит идея превратить венчание Елизаветы на царство в общенациональное шоу: благодаря телетрансляции простые британцы впервые стали свидетелями старинного обряда. Филипп годами убеждал неповоротливую дворцовую бюрократию, что нужно быть современнее, ближе и понятнее людям. Все помнят леди Ди как главного модернизатора династии, но за почти полвека до нее это уже сделал принц Филипп. Брак Филиппа и Елизаветы совсем не был безоблачным. Герцогу приписывали многочисленные романы на стороне, и королева не могла не знать об этих слухах — английская пресса активно и с удовольствием подхватывала любую такую историю. Но сор никогда не выносили на публику. Представителей СМИ Филипп без стеснения величал "кровавыми рептилиями". Отношения с детьми тоже складывались непросто: старший, Чарльз, рос мягким и скромным. Это раздражало Филиппа. Ребенка отправили в ту же школу-интернат в Шотландии, но для него, в отличие от Филиппа, это стало катастрофой: худшие воспоминания из детства. Склонный к вспышкам гнева Филипп нажил себе немало врагов. А за его высказывания, произнеси он их сейчас, его немедленно бы заклеймили расистом и женоненавистником. Он, например, заявлял, что "британские женщины не умеют готовить". Принимая статуэтку от жительницы Кении в ходе визита в эту страну уточнил: "Вы же женщина, я не ошибаюсь?" В разговоре со студентом, путешествовавшим по Папуа — Новой Гвинее, спросил: "Так значит, вам удалось остаться несъеденным?" И однажды без стеснений прошелся по пищевым привычкам китайцев: "Они с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или плавает (кроме подводной лодки)". Доставалось и родным шотландцам, хотя этот край — излюбленное место отдыха Елизаветы и Филиппа. "Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?" — поинтересовался как-то герцог у шотландского инструктора по вождению.Век ФилиппаПоначалу в привычной язвительной манере он отзывался и о мужчинах, столкнувшихся с кризисом среднего возраста, — пока не испытал это состояние сам. Однажды на собрании священников, признававшихся в растерянности, он нашел там лучшего друга и помог организовать центр для помощи людям со схожими проблемами. Он покровительствовал наукам, спорту, флоту. И даже защитникам природы. Хотя никогда не отказывался от охоты — в 1961-м в Индии он одним выстрелом убил огромного тигра, постоянно упражнялся в меткости в своих поместьях. Последний из трех его визитов в Россию был связан с проектом создания Большого арктического заповедника. От королевских забот, а заодно и водительских прав он отказался только в 97 лет — после аварии, в которой сам был виновником. Правда, еще садился за руль, пренебрегая правилами. Полиция Норфолка даже "сделала назидание" герцогу после того, как его вновь заметили с непристегнутым ремнем безопасности.В Букингемском дворце подсчитали, что принц Филипп выполнил больше двадцати тысяч официальных обязанностей с 1952-го. В апреле 2018-го герцог перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Через несколько недель — как ни в чем не бывало посетил свадьбу внука принца Гарри и Меган Маркл. Неизвестно, знал ли он о скандальном интервью, которое те дали в марте. В это время Филипп восстанавливался после госпитализации и операции на сердце. Летом королевство готовилось к пышным торжествам в честь столетия Филиппа. Но оказалось, что предстоит прощание. "Наследие? Мне на это наплевать", — отмахивался он, когда заговаривали о его роли в истории Британии. Но соотечественники ему благодарны: родственник последних Романовых был бескомпромиссным хранителем британских традиций Виндзоров.
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меган маркл, принц филипп, герцог эдинбургский, принц гарри, королева елизавета ii, чарльз, принц уэльский, уинстон черчилль, в мире

Почти сто лет без одиночества. Умер супруг Елизаветы II, спасший монархию

18:07 09.04.2021 (обновлено: 19:48 09.04.2021)
 
© AFP 2021 / Carl de SouzaПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AFP 2021 / Carl de Souza
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нищий принц, красивый моряк, опора короны — на 100-м году жизни скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. Флаги приспущены, в королевстве траур. Человек, модернизировавший британскую монархию и смотревший далеко вперед, всю жизнь держался на шаг позади коронованной жены. Он не выполнял никаких государственных обязанностей, не имел права заглянуть в секретные бумаги, но всегда был готов служить Короне. И Филипп действительно стал для венценосной супруги поддержкой и опорой. Он был отличным стрелком, квалифицированным пилотом и опытным моряком. Пресса десятилетиями описывала его "неподобающее поведение", а теперь прощается с ним как с олицетворением истинного британского духа.

И принц, и нищий

Родившийся на острове Корфу и крещеный в православии, внук королей Греции и Дании, Филипп однажды назвал себя "дискредитированным балканским принцем без особых заслуг и достоинств". В начале 1920-х семью, отрекшуюся от престола, изгнали из Греции. Юный Филипп кочевал из Парижа в Лондон, затем в Германию, Шотландию. Рос без матери: Алиса Ваттенберг (внучка "бабушки всея Европы" королевы Виктории) из-за диагноза "шизофрения" удалилась в швейцарский санаторий и не общалась с семьей. Принц наладил с ней связь спустя почти четыре десятилетия, когда его супруга Елизавета настояла на том, чтобы пожилая монахиня Алиса приехала в Великобританию из Греции, в которой правила военная хунта.
С отцом Филипп расстался, отбыв на учебу в Британию. Он нежно любил сестру, она погибла в авиакатастрофе. Опекуны один за одним умирали. Наконец его взял под крыло лорд Льюис Маунтбеттен, дядя Дикки, и всерьез взялся за воспитание. А Филипп уже тогда походил на греческого бога: высокий, белокурый, атлетичный и очень смелый.
Характер закалялся в закрытой школе-интернате Гордонстоун в Шотландии. Это классическое заведение для мальчиков, где спорту придавали не меньше значения, чем наукам. Филиппу досталась койка возле окна, из которого вечно заливало дождем. Но он не жаловался на мокрый матрас, постоянный холод и задиристых сверстников. Обедневший аристократ быстро стал вожаком мальчишек побогаче. Те его прозвали викингом.
Красивый молодой человек привлек внимание 13-летней Лилибет (так в семье звали будущую королеву Елизавету). Юная британская принцесса влюбилась в Филиппа безоглядно. Спустя много лет герцог вспоминал: "Она была такой скромной. От нее ни слова нельзя было добиться".
© AP PhotoБританская принцесса Елизавета, наследница престола и ее жених лейтенант Филипп Маунтбеттен в Лондоне. 1947 год
Британская принцесса Елизавета, наследница престола и ее жених лейтенант Филипп Маунтбеттен в Лондоне. 1947 год - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo
Британская принцесса Елизавета, наследница престола и ее жених лейтенант Филипп Маунтбеттен в Лондоне. 1947 год
Море было его мечтой, он окончил королевский военный колледж в Дартмуте и начал службу в Королевском морском флоте. Стараниями дяди Дикки Лилибет и Филипп не раз встречались, но их брак казался немыслимым. Жуткий мезальянс: правящая династия и "нищий островитянин". Ради подарка на помолвку Филиппу пришлось разобрать тиару матери. Против брака выступал даже Уинстон Черчилль.
На сей раз проявила характер Елизавета. Она — одна из немногих в королевской семье, добившихся брака по любви. Много лет спустя Ее Величество лишит такой роскоши сестру и сына.

Тяжелое бремя короны

История циклична, особенно для британской монархии. Молодожены быстро устали от пристального внимания прессы (газетчики раскопали информацию о бурной молодости принца), давления секретарей и прочих советчиков (те не давали ступить ни шагу без протокола). Уехали они, правда, не в солнечный Лос-Анжелес, а на Мальту — туда командировали Филиппа. То время пара вспоминает как очень счастливое. Они наконец почувствовали себя просто семьей. Бриллиантовый юбилей свадьбы в 2007-м супруги отметили именно на Мальте.

Но счастье было недолгим: король Георг внезапно умер. Он даже не успел подготовить Лилибет к престолу. Филиппу пришлось навсегда забыть о флоте. Его ждала долгая жизнь в тени королевы и куча бюрократических препон: он и ремонт в собственном доме не мог сделать без спроса.
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский на Мальте. 1950 год
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский на Мальте. 1950 год - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский на Мальте. 1950 год
Всю творческую энергию Филипп направил на публичный образ королевы. Именно ему принадлежит идея превратить венчание Елизаветы на царство в общенациональное шоу: благодаря телетрансляции простые британцы впервые стали свидетелями старинного обряда. Филипп годами убеждал неповоротливую дворцовую бюрократию, что нужно быть современнее, ближе и понятнее людям. Все помнят леди Ди как главного модернизатора династии, но за почти полвека до нее это уже сделал принц Филипп.
Брак Филиппа и Елизаветы совсем не был безоблачным. Герцогу приписывали многочисленные романы на стороне, и королева не могла не знать об этих слухах — английская пресса активно и с удовольствием подхватывала любую такую историю. Но сор никогда не выносили на публику. Представителей СМИ Филипп без стеснения величал "кровавыми рептилиями".
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Отношения с детьми тоже складывались непросто: старший, Чарльз, рос мягким и скромным. Это раздражало Филиппа. Ребенка отправили в ту же школу-интернат в Шотландии, но для него, в отличие от Филиппа, это стало катастрофой: худшие воспоминания из детства.
Склонный к вспышкам гнева Филипп нажил себе немало врагов. А за его высказывания, произнеси он их сейчас, его немедленно бы заклеймили расистом и женоненавистником. Он, например, заявлял, что "британские женщины не умеют готовить". Принимая статуэтку от жительницы Кении в ходе визита в эту страну уточнил: "Вы же женщина, я не ошибаюсь?" В разговоре со студентом, путешествовавшим по Папуа — Новой Гвинее, спросил: "Так значит, вам удалось остаться несъеденным?" И однажды без стеснений прошелся по пищевым привычкам китайцев: "Они с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или плавает (кроме подводной лодки)".
Доставалось и родным шотландцам, хотя этот край — излюбленное место отдыха Елизаветы и Филиппа. "Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?" — поинтересовался как-то герцог у шотландского инструктора по вождению.
© AP PhotoПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский

Век Филиппа

Поначалу в привычной язвительной манере он отзывался и о мужчинах, столкнувшихся с кризисом среднего возраста, — пока не испытал это состояние сам. Однажды на собрании священников, признававшихся в растерянности, он нашел там лучшего друга и помог организовать центр для помощи людям со схожими проблемами.
Он покровительствовал наукам, спорту, флоту. И даже защитникам природы. Хотя никогда не отказывался от охоты — в 1961-м в Индии он одним выстрелом убил огромного тигра, постоянно упражнялся в меткости в своих поместьях. Последний из трех его визитов в Россию был связан с проектом создания Большого арктического заповедника.
От королевских забот, а заодно и водительских прав он отказался только в 97 лет — после аварии, в которой сам был виновником. Правда, еще садился за руль, пренебрегая правилами. Полиция Норфолка даже "сделала назидание" герцогу после того, как его вновь заметили с непристегнутым ремнем безопасности.
© AP Photo / Sang TanПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Sang Tan
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
В Букингемском дворце подсчитали, что принц Филипп выполнил больше двадцати тысяч официальных обязанностей с 1952-го. В апреле 2018-го герцог перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Через несколько недель — как ни в чем не бывало посетил свадьбу внука принца Гарри и Меган Маркл. Неизвестно, знал ли он о скандальном интервью, которое те дали в марте. В это время Филипп восстанавливался после госпитализации и операции на сердце.
Летом королевство готовилось к пышным торжествам в честь столетия Филиппа. Но оказалось, что предстоит прощание. "Наследие? Мне на это наплевать", — отмахивался он, когда заговаривали о его роли в истории Британии. Но соотечественники ему благодарны: родственник последних Романовых был бескомпромиссным хранителем британских традиций Виндзоров.
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте - РИА Новости, 1920, 04.05.2017
4 мая 2017, 15:41
Рекордсмен королевских кровей принц ФилиппВ четверг стало известно, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп намерен отказаться от своих королевских обязанностей и общественной деятельности. Рекордсмен королевских кровей - в фотоленте Ria.ru.
 
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