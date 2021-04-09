В Совфеде оценили слова вице-премьера Украины о "Северном потоке — 2"
16:30 09.04.2021 (обновлено: 17:39 09.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина слабеет с момента обретения независимости, поэтому строительство газопровода "Северный поток 2" здесь ни при чем.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для американской газеты Wall Street Journal предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток 2" будет достроен.
"Украина слабеет с момента обретения независимости, поэтому строительство Россией газопровода "Северный поток" здесь ни при чем. Основные причины ослабления Украины: русофобская, русоненависническая политика, отказ от общего прошлого с Россией, низкопоклонство перед США и стремление в ЕС и НАТО, где ее воспринимают как расходный материал в борьбе с Россией", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, стремление построить на Украине демократическое общество сыграло со страной злую шутку.
"Демократию на Украине превратили в разгул анархии. И причина тому, что основное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины оказывает бандеровская идеология", - сказал сенатор.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД РФ отмечали, что санкции США не остановят строительство.
В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
В конце марта нынешнего года глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между РФ и Украиной действуют, и главное для компании сейчас - завершить "Северный поток 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.
Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.