https://ria.ru/20210409/potok-1727579867.html

В Совфеде оценили слова вице-премьера Украины о "Северном потоке — 2"

В Совфеде оценили слова вице-премьера Украины о "Северном потоке — 2"

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина слабеет с момента обретения независимости, поэтому строительство... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:30

2021-04-09T16:30

2021-04-09T17:39

россия

алексей резников

северный поток — 2

сергей цеков

нафтогаз украины

газпром

нато

виктор зубков

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7d662647571beff3dae801d5120f3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина слабеет с момента обретения независимости, поэтому строительство газопровода "Северный поток 2" здесь ни при чем.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для американской газеты Wall Street Journal предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток 2" будет достроен."Украина слабеет с момента обретения независимости, поэтому строительство Россией газопровода "Северный поток" здесь ни при чем. Основные причины ослабления Украины: русофобская, русоненависническая политика, отказ от общего прошлого с Россией, низкопоклонство перед США и стремление в ЕС и НАТО, где ее воспринимают как расходный материал в борьбе с Россией", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, стремление построить на Украине демократическое общество сыграло со страной злую шутку."Демократию на Украине превратили в разгул анархии. И причина тому, что основное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины оказывает бандеровская идеология", - сказал сенатор."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД РФ отмечали, что санкции США не остановят строительство.В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.В конце марта нынешнего года глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между РФ и Украиной действуют, и главное для компании сейчас - завершить "Северный поток 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

https://ria.ru/20210408/evrosoyuz-1727436574.html

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей резников, северный поток — 2, сергей цеков, нафтогаз украины, газпром, нато, виктор зубков, сша, украина