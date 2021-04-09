https://ria.ru/20210409/perevozki-1727479249.html

РЖД рассказали о вариантах перевозки грузов вдвое быстрее Суэцкого канала

РЖД рассказали о вариантах перевозки грузов вдвое быстрее Суэцкого канала

Перевозка грузов между Европой и странами Персидского залива по транспортному коридору Север-Юг, который проходит через железные дороги России, займет в два... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:31

2021-04-09T10:31

2021-04-09T10:31

россия

каспийское море

ржд

финляндия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727028915_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_82963c53d6197687a24d871dd9346017.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Перевозка грузов между Европой и странами Персидского залива по транспортному коридору Север-Юг, который проходит через железные дороги России, займет в два раза меньше времени, чем через Суэцкий канал, сообщил на брифинге заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.Обсуждение альтернативных Суэцкому каналу маршрутов активизировалось после того, как в конце марта контейнеровоз на несколько дней заблокировал перевозки по этой водной артерии. Международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7200 километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные)."Если говорить про российскую часть этого маршрута, то у нас сегодня достаточно много вариантов, каким образом мы могли бы этот груз (который идет по Суэцкому каналу – ред.) на себя забрать. Это мультимодальная перевозка с использованием Каспийского моря и дальше работа наших российских портов на Каспии. Тот же порт Оля. Инфраструктура сегодня готова, чтобы это обеспечивать", - рассказал Шило об одном из маршрутов.На западном маршруте для прямого железнодорожного сообщения не хватает линии Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан). Шило рассказал, что в инвестпрограмме РЖД есть запланированные средства на модернизацию российского пункта пропуска с Азербайджаном, отметив, что пункты пропуска не будут являться сдерживающим фактором для перевозки. Пока при доставке грузов используется мультимодальный маршрут, который предполагает перевозку автомобилем на недостающем участке железной дороги в Иране, затем перегрузку на погранпереходе в азербайджанские вагоны и дальше выезд на территорию РФ.По словам Шило, с точки зрения тарифных и технологических решений со стороны РЖД для перевозок по коридору Север-Юг сделано абсолютно все. "Знаю, что ряд переговоров был между нашими европейскими партнерами, в первую очередь, Финляндией, по поставке целлюлозы туда (в Иран – ред.) Но пока таких перевозок мы не видели. Если про объемы говорить, они минимальные по данному направлению, хотя мы со своей стороны сделали много для того, чтобы этот маршрут развивался", - отметил он.Шило на доставке Иран-Финляндия привел пример по возможной скорости перевозок по МТК Север-Юг. Так, перевозка по территории РФ займет пять суток, Азербайджана – двое суток, и "дальше надо смотреть точку, откуда эта перевозка будет осуществляться в самом Иране"."Если это будет автомобильная перевозка, надо закладывать еще суток пять, чтобы этот груз доставить до границы с Азербайджаном. Соответственно, в районе 13-14 суток скорость прохождения, которую мы могли бы вместе с партнерами обеспечить по маршруту Север-Юг. При любом раскладе это будет в два раза быстрее, чем доставка того же груза по морю", - отметил он.

https://ria.ru/20210323/elektrifikatsiya-1602454792.html

https://ria.ru/20210201/kreditovanie-1595459768.html

россия

каспийское море

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, ржд, финляндия, экономика