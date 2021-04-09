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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210409/paskha-1727498917.html
В УПЦ надеются встретить Пасху в храмах, несмотря на карантин
В УПЦ надеются встретить Пасху в храмах, несмотря на карантин
В Украинской православной церкви надеются, что в этом году верующие смогут встретить главный христианский праздник Пасху за богослужениями в храмах, заявил... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:35
2021-04-09T11:35
религия и мировоззрение
ситуация на украине
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
пасха
виталий кличко
хмельницкая область
киев
украина
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Украинской православной церкви надеются, что в этом году верующие смогут встретить главный христианский праздник Пасху за богослужениями в храмах, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний."Главная наша надежда, чтобы Пасху мы встречали в храме, чтобы храмы не были закрыты, чтобы у людей, конечно, при сохранении определенных карантинных норм, была возможность прийти на службу в храм и именно в храме услышать самые главные слова, которые когда-либо звучали в этом мире: "Христос воскресе - воистину воскресе", - сказал митрополит Антоний журналистам.Он напомнил, что в этом году Пасха празднуется позже, чем в прошлом, - 2 мая, поэтому вероятно, что погода позволит молиться за пасхальным богослужением при сохранении дистанции возле храмов на улице."Возможно, погодные условия позволят служить и молиться, соблюдая дистанцию, на храмовой территории. Мы рассматриваем разные варианты. Не может быть стандарта, потому что, вы знаете, есть разные храмы: маленькие и большие. Есть храмы, где территория позволяет собраться вместе и молиться в условиях карантина, а есть такие, где нет такой возможности. Поэтому мы подходим индивидуально к каждому приходу и к каждому монастырю", - отметил иерарх.Представитель УПЦ выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, хотя есть сообщения, что планируется продлить карантин в Киеве на более длительный период.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную" зону на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. С 9 апреля в "красную" зону карантина из-за COVID-19 войдут Запорожская и Хмельницкая области.Мэр Киева Виталий Кличко ранее не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19. В украинской столице с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: в частности, запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.
https://ria.ru/20210401/goneniya-1603831958.html
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ситуация на украине, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, пасха, виталий кличко, хмельницкая область, киев, украина

В УПЦ надеются встретить Пасху в храмах, несмотря на карантин

11:35 09.04.2021
 
© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Украинской православной церкви надеются, что в этом году верующие смогут встретить главный христианский праздник Пасху за богослужениями в храмах, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
"Главная наша надежда, чтобы Пасху мы встречали в храме, чтобы храмы не были закрыты, чтобы у людей, конечно, при сохранении определенных карантинных норм, была возможность прийти на службу в храм и именно в храме услышать самые главные слова, которые когда-либо звучали в этом мире: "Христос воскресе - воистину воскресе", - сказал митрополит Антоний журналистам.
Он напомнил, что в этом году Пасха празднуется позже, чем в прошлом, - 2 мая, поэтому вероятно, что погода позволит молиться за пасхальным богослужением при сохранении дистанции возле храмов на улице.
"Возможно, погодные условия позволят служить и молиться, соблюдая дистанцию, на храмовой территории. Мы рассматриваем разные варианты. Не может быть стандарта, потому что, вы знаете, есть разные храмы: маленькие и большие. Есть храмы, где территория позволяет собраться вместе и молиться в условиях карантина, а есть такие, где нет такой возможности. Поэтому мы подходим индивидуально к каждому приходу и к каждому монастырю", - отметил иерарх.
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Представитель УПЦ выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, хотя есть сообщения, что планируется продлить карантин в Киеве на более длительный период.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную" зону на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. С 9 апреля в "красную" зону карантина из-за COVID-19 войдут Запорожская и Хмельницкая области.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19. В украинской столице с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: в частности, запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьПасхаВиталий КличкоХмельницкая областьКиевУкраина
 
 
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