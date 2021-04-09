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Защита Навального подала новые жалобы в ЕСПЧ
Защита Навального подала новые жалобы в ЕСПЧ
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания её подзащитного... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:28
2021-04-09T11:31
россия
бруно лепру
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
москва
франция
замена условного срока навального
алексей навальный
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания её подзащитного в тюрьме."Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь", - заявила Михайлова в интервью немецкому изданию Spiegel.ЕСПЧ 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Навальный ранее написал в Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210401/iskazheniya-1603866780.html
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россия, бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, франция, замена условного срока навального, алексей навальный, европейский суд по правам человека, общество

Защита Навального подала новые жалобы в ЕСПЧ

11:28 09.04.2021 (обновлено: 11:31 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания её подзащитного в тюрьме.
"Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь", - заявила Михайлова в интервью немецкому изданию Spiegel.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 20:12
Новый сайт команды Навального заподозрили в накрутке пользователей
ЕСПЧ 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
Навальный ранее написал в Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 20:37
Защита Навального подала жалобу на публикацию видеокадров с ним
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияБруно ЛепруФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМоскваФранцияЗамена условного срока НавальногоАлексей НавальныйЕвропейский суд по правам человекаОбщество
 
 
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