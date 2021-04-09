https://ria.ru/20210409/navalnyy-1727497442.html

Защита Навального подала новые жалобы в ЕСПЧ

Защита Навального подала новые жалобы в ЕСПЧ

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания её подзащитного... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:28

2021-04-09T11:28

2021-04-09T11:31

россия

бруно лепру

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

москва

франция

замена условного срока навального

алексей навальный

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания её подзащитного в тюрьме."Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь", - заявила Михайлова в интервью немецкому изданию Spiegel.ЕСПЧ 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Навальный ранее написал в Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210401/iskazheniya-1603866780.html

https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727440681.html

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франция

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россия, бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, франция, замена условного срока навального, алексей навальный, европейский суд по правам человека, общество