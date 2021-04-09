https://ria.ru/20210409/napadenie-1727615219.html

Организаторы "Артдокфеста" заявили о нападении на президента фестиваля

Организаторы "Артдокфеста" заявили о нападении на президента фестиваля

Президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский подвергся нападению участников националистического движения SERB, сообщается в пятницу на странице фестиваля в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:58

2021-04-09T18:58

2021-04-09T19:14

виталий манский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дом кино

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский подвергся нападению участников националистического движения SERB, сообщается в пятницу на странице фестиваля в Instagram.Это вторая за неделю акция SERB на фестивале. В четверг сообщалось, что активисты пытались сорвать показ картины "Дорога домой". На ролике, опубликованном в Instagram "Артдокфеса", было видно, как в кинозал заходят сотрудники полиции."Сегодня, в день закрытия фестиваля "Артдокфест", представители группировки SERB пришли в кинотеатр "Октябрь" с целью "поговорить" с президентом фестиваля Виталием Манским. С включенными камерами они ворвались в помещение пресс-центра в поисках Манского", - говорится в сообщении. Уточняется, что один из представителей движения использовал ткань, которую набросил сзади на голову Манского. Нападавшие покинули кинотеатр до приезда полиции.Манский отказался комментировать ситуацию РИА Новости.Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" в Петербурге планировал провести показы с 3 по 10 апреля. Ранее организаторы сообщили, что Роспотребнадзор закрыл залы Дома кино в Санкт-Петербурге, где проходило открытие "Артдокфеста". Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что комитет по культуре заблаговременно согласовал мероприятие в соответствии с порядком и чек-листом безопасности. Уже во время фестиваля Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий манский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дом кино, санкт-петербург