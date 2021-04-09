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На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
Бандиты совершили налет на фешенебельный парижский отель George V, похитив драгоценности на 100 тысяч евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T01:29
2021-04-09T01:29
2021-04-09T01:39
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ограбление
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бандиты совершили налет на фешенебельный парижский отель George V, похитив драгоценности на 100 тысяч евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к расследованию.Сообщается, что два вооруженных грабителя ворвались в отель, расположенный в районе Елисейских полей, в четверг около 21.30 (22.30 мск). Они разбили витрины, где хранились ювелирные украшения известных компаний.Преступники скрылись с похищенными драгоценностями, ведется расследование.Отель был построен около 100 лет назад. После реконструкции в конце 1990-х годов он признавался "лучшим в мире" по версии ряда изданий.
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