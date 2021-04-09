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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210409/muftiy-1727601783.html
Муфтий рассказал о "недоумении у мусульман" из-за жалобы главы ДУМ РФ
Муфтий рассказал о "недоумении у мусульман" из-за жалобы главы ДУМ РФ
Письмо председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову было "неэтичным и неправильным",... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:50
2021-04-09T17:53
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
камиль самигуллин
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Письмо председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову было "неэтичным и неправильным", считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.Ранее в 2019 году под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан Камиля Самигуллина был издан тафсир (толкование Корана) на татарском языке, который вызвал резонанс. Организаторов перевода раскритиковали за сноски, которые были даны в книге. Позже Самигуллин и ученые-богословы дали свои разъяснения, и вопрос был закрыт.8 апреля 2021 года на официальном сайте ДУМ РФ было опубликовано письмо его председателя Гайнутдина к Минниханову, в котором он фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и приверженности "маргинальной турецкой секте Исмаил-ага". Гайнутдин также раскритиковал сам факт того, что Самигуллин занимает пост председателя ДУМ РТ.Он отметил, что нужно решать подобного рода вопросы согласно нормам и правилам вероучения о благонравии, чтобы не расшатывать ситуацию."Имамы и муфтии находятся в большом недоумении по поводу этого обращения. Решения об избрании муфтия принимает съезд мусульманского сообщества, а не глава субъекта или региона. У нас религия отделена от государства, и в наши внутренние дела государство не вмешивается. У ДУМ есть устав, согласно утвержденным положениям выбирается руководитель организации, и со стороны никто не имеет полномочий навязывать какую-то кандидатуру. Если даже в Коране была допущена такая доктринальная ошибка, то по правилам ислама это обсуждается внутри учеными и дается оценка", - сказал муфтий.Он подчеркнул, что по тафсиру, который издал татарстанский муфтият, шла большая работа, проект направляли в разные регионы, многие ученые высказали свое мнение по этому поводу. По словам муфтия, относительно спорного положения – обращения к усопшим, вокруг которого возникла полемика, – было много издано за тысячелетнюю историю ислама, вопрос этот исчерпан, его поднимать сегодня нет смысла.
https://ria.ru/20210408/koran-1727448684.html
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россия, альбир крганов, камиль самигуллин, равиль гайнутдин

Муфтий рассказал о "недоумении у мусульман" из-за жалобы главы ДУМ РФ

17:50 09.04.2021 (обновлено: 17:53 09.04.2021)
 
© пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© пресс-служба ДСМР
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Письмо председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову было "неэтичным и неправильным", считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.
Ранее в 2019 году под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан Камиля Самигуллина был издан тафсир (толкование Корана) на татарском языке, который вызвал резонанс. Организаторов перевода раскритиковали за сноски, которые были даны в книге. Позже Самигуллин и ученые-богословы дали свои разъяснения, и вопрос был закрыт.
8 апреля 2021 года на официальном сайте ДУМ РФ было опубликовано письмо его председателя Гайнутдина к Минниханову, в котором он фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и приверженности "маргинальной турецкой секте Исмаил-ага". Гайнутдин также раскритиковал сам факт того, что Самигуллин занимает пост председателя ДУМ РТ.
"Обвинение в сектантстве уважаемого муфтия совершенно неэтично и неправильно, поскольку и в России, и в разных странах учатся наши религиозные деятели, проходят практику. Их учителя являются последователями разных разрешенных направлений ислама. Направление суфизм – это часть, присутствующая в исламе. Многие наши хазраты учились в разных странах мира, в том числе и окружение автора письма. Конечно же, очень неприятно, что перед началом Рамадана, когда все мусульмане готовятся к посту, кидается такого рода эмоциональное мнение на всеобщее обсуждение", - сказал Крганов РИА Новости.
Он отметил, что нужно решать подобного рода вопросы согласно нормам и правилам вероучения о благонравии, чтобы не расшатывать ситуацию.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 22:04Религия и мировоззрение
В Татарстане отреагировали на критику толкования Корана
"Имамы и муфтии находятся в большом недоумении по поводу этого обращения. Решения об избрании муфтия принимает съезд мусульманского сообщества, а не глава субъекта или региона. У нас религия отделена от государства, и в наши внутренние дела государство не вмешивается. У ДУМ есть устав, согласно утвержденным положениям выбирается руководитель организации, и со стороны никто не имеет полномочий навязывать какую-то кандидатуру. Если даже в Коране была допущена такая доктринальная ошибка, то по правилам ислама это обсуждается внутри учеными и дается оценка", - сказал муфтий.
Он подчеркнул, что по тафсиру, который издал татарстанский муфтият, шла большая работа, проект направляли в разные регионы, многие ученые высказали свое мнение по этому поводу. По словам муфтия, относительно спорного положения – обращения к усопшим, вокруг которого возникла полемика, – было много издано за тысячелетнюю историю ислама, вопрос этот исчерпан, его поднимать сегодня нет смысла.
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Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановКамиль СамигуллинРавиль Гайнутдин
 
 
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