https://ria.ru/20210409/muftiy-1727601783.html

Муфтий рассказал о "недоумении у мусульман" из-за жалобы главы ДУМ РФ

Муфтий рассказал о "недоумении у мусульман" из-за жалобы главы ДУМ РФ

Письмо председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову было "неэтичным и неправильным",... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:50

2021-04-09T17:50

2021-04-09T17:53

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

камиль самигуллин

равиль гайнутдин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Письмо председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову было "неэтичным и неправильным", считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.Ранее в 2019 году под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан Камиля Самигуллина был издан тафсир (толкование Корана) на татарском языке, который вызвал резонанс. Организаторов перевода раскритиковали за сноски, которые были даны в книге. Позже Самигуллин и ученые-богословы дали свои разъяснения, и вопрос был закрыт.8 апреля 2021 года на официальном сайте ДУМ РФ было опубликовано письмо его председателя Гайнутдина к Минниханову, в котором он фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и приверженности "маргинальной турецкой секте Исмаил-ага". Гайнутдин также раскритиковал сам факт того, что Самигуллин занимает пост председателя ДУМ РТ.Он отметил, что нужно решать подобного рода вопросы согласно нормам и правилам вероучения о благонравии, чтобы не расшатывать ситуацию."Имамы и муфтии находятся в большом недоумении по поводу этого обращения. Решения об избрании муфтия принимает съезд мусульманского сообщества, а не глава субъекта или региона. У нас религия отделена от государства, и в наши внутренние дела государство не вмешивается. У ДУМ есть устав, согласно утвержденным положениям выбирается руководитель организации, и со стороны никто не имеет полномочий навязывать какую-то кандидатуру. Если даже в Коране была допущена такая доктринальная ошибка, то по правилам ислама это обсуждается внутри учеными и дается оценка", - сказал муфтий.Он подчеркнул, что по тафсиру, который издал татарстанский муфтият, шла большая работа, проект направляли в разные регионы, многие ученые высказали свое мнение по этому поводу. По словам муфтия, относительно спорного положения – обращения к усопшим, вокруг которого возникла полемика, – было много издано за тысячелетнюю историю ислама, вопрос этот исчерпан, его поднимать сегодня нет смысла.

https://ria.ru/20210408/koran-1727448684.html

https://ria.ru/20210409/pismo-1727539216.html

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россия, альбир крганов, камиль самигуллин, равиль гайнутдин