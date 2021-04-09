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Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в свете накопленного опыта с пандемией COVID-19 нужно внимательно проанализировать правовую базу,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T01:20
2021-04-09T01:37
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в свете накопленного опыта с пандемией COVID-19 нужно внимательно проанализировать правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, а также российскую систему здравоохранения в целом.По словам Матвиенко, отмечая все достижения борьбы России с COVID-19, нужно помнить и о проблемах, с которыми страна столкнулась в начале пандемии. В числе проблем она отметила дефицит коек в стационарах, средств индивидуальной защиты, сбои в механизмах финансирования организаций здравоохранения.Спикер Совфеда отметила необходимость продолжать модернизировать инфекционную службу, чтобы развить материально-техническую базу и "быть во всеоружии перед новыми угрозами"."Также необходимо внимательно проанализировать в свете накопленного опыта всю правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, отечественную систему здравоохранения в целом", - добавила Матвиенко.Она отметила, что речь не идет о "коренной ломке" системы здравоохранения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, общество

Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19

01:20 09.04.2021 (обновлено: 01:37 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в свете накопленного опыта с пандемией COVID-19 нужно внимательно проанализировать правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, а также российскую систему здравоохранения в целом.
По словам Матвиенко, отмечая все достижения борьбы России с COVID-19, нужно помнить и о проблемах, с которыми страна столкнулась в начале пандемии. В числе проблем она отметила дефицит коек в стационарах, средств индивидуальной защиты, сбои в механизмах финансирования организаций здравоохранения.

"Считаю, обретенный трудный опыт, выводы из него органам государственной власти следует систематизировать, перевести на язык правовых актов", - заявила Матвиенко в статье, опубликованной на сайте "Парламентской газеты".

Спикер Совфеда отметила необходимость продолжать модернизировать инфекционную службу, чтобы развить материально-техническую базу и "быть во всеоружии перед новыми угрозами".
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"Также необходимо внимательно проанализировать в свете накопленного опыта всю правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, отечественную систему здравоохранения в целом", - добавила Матвиенко.
Она отметила, что речь не идет о "коренной ломке" системы здравоохранения.
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