https://ria.ru/20210409/kosmos-1727496220.html
Глава РАН назвал сотрудничество с США в космосе залогом мира
Глава РАН назвал сотрудничество с США в космосе залогом мира
Сотрудничество России и США в космосе - это залог мирного сосуществования двух держав, поэтому за развитие такого партнерства надо бороться на фоне нынешних... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:21
2021-04-09T11:21
2021-04-09T11:21
наука
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александр сергеев (ран)
космос - риа наука
российская академия наук
сша
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе - это залог мирного сосуществования двух держав, поэтому за развитие такого партнерства надо бороться на фоне нынешних геополитических сложностей, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Выступая в пятницу в МВТУ имени Баумана на заседании круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса, Сергеев напомнил, что совместные проекты по освоению космоса, прежде всего миссия "Союз-Аполлон", в 1970-х годах способствовали разрядке напряженности между СССР и США."Когда страны тесно сотрудничают и планируют совместные исследования на будущее - это, конечно, в определенном смысле залог мирового существования, это очень и очень важно", - сказал Сергеев.По словам главы РАН, история российско-американского партнерства в исследованиях внеземного пространства - это пример "моста", связывающего страны, несмотря на все геополитические сложности."И за такое сотрудничество в космосе надо бороться", - подчеркнул Сергеев.
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россия, александр сергеев (ран), космос - риа наука, российская академия наук, сша