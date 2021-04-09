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Наука
https://ria.ru/20210409/kosmos-1727496220.html
Глава РАН назвал сотрудничество с США в космосе залогом мира
Глава РАН назвал сотрудничество с США в космосе залогом мира
Сотрудничество России и США в космосе - это залог мирного сосуществования двух держав, поэтому за развитие такого партнерства надо бороться на фоне нынешних... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:21
2021-04-09T11:21
наука
россия
александр сергеев (ран)
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе - это залог мирного сосуществования двух держав, поэтому за развитие такого партнерства надо бороться на фоне нынешних геополитических сложностей, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Выступая в пятницу в МВТУ имени Баумана на заседании круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса, Сергеев напомнил, что совместные проекты по освоению космоса, прежде всего миссия "Союз-Аполлон", в 1970-х годах способствовали разрядке напряженности между СССР и США."Когда страны тесно сотрудничают и планируют совместные исследования на будущее - это, конечно, в определенном смысле залог мирового существования, это очень и очень важно", - сказал Сергеев.По словам главы РАН, история российско-американского партнерства в исследованиях внеземного пространства - это пример "моста", связывающего страны, несмотря на все геополитические сложности."И за такое сотрудничество в космосе надо бороться", - подчеркнул Сергеев.
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россия, александр сергеев (ран), космос - риа наука, российская академия наук, сша

Глава РАН назвал сотрудничество с США в космосе залогом мира

11:21 09.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев на общем собрании Российской академии наук
Президент РАН Александр Сергеев на общем собрании Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе - это залог мирного сосуществования двух держав, поэтому за развитие такого партнерства надо бороться на фоне нынешних геополитических сложностей, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Выступая в пятницу в МВТУ имени Баумана на заседании круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса, Сергеев напомнил, что совместные проекты по освоению космоса, прежде всего миссия "Союз-Аполлон", в 1970-х годах способствовали разрядке напряженности между СССР и США.
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 22:03Калужская область
От мечты о космосе – к образу будущего: Россию ждет космический фестиваль
"Когда страны тесно сотрудничают и планируют совместные исследования на будущее - это, конечно, в определенном смысле залог мирового существования, это очень и очень важно", - сказал Сергеев.
По словам главы РАН, история российско-американского партнерства в исследованиях внеземного пространства - это пример "моста", связывающего страны, несмотря на все геополитические сложности.
"И за такое сотрудничество в космосе надо бороться", - подчеркнул Сергеев.
Уран - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:51
Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос
 
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