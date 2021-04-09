https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727493333.html

В Москве выявили 2421 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 2421 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2421, Санкт-Петербурге — 703, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:04

2021-04-09T11:04

2021-04-09T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2421, Санкт-Петербурге — 703, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2421, 2 Санкт-Петербург - 703, 3 Московская область - 594", - говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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