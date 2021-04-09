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В Москве выявили 2421 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 2421 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2421, Санкт-Петербурге — 703, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:04
2021-04-09T11:04
2021-04-09T11:04
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2421, Санкт-Петербурге — 703, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2421, 2 Санкт-Петербург - 703, 3 Московская область - 594", - говорится в сообщении.
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