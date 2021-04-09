https://ria.ru/20210409/korabli-1727574059.html

В России предостерегли США от отправки двух кораблей в Черное море

В России предостерегли США от отправки двух кораблей в Черное море

Российские политики и эксперты предупредили США о последствиях отправки военных кораблей в Черное море. Подробнее — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:10

2021-04-09T16:10

2021-04-09T18:23

петр святашов

россия

черное море

владимир комоедов

елена панина

сша

украина

безопасность

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские политики и эксперты предупредили США о последствиях отправки военных кораблей в Черное море. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе два американских корабля намерены пересечь пролив Босфор и войти в Черное море из-за "роста российской военной активности" на границе с Украиной. Позднее Анкара направила участникам конвенции Монтрё соответствующее уведомление, отметив, что США выполнили необходимые процедуры. По данным источника РИА Новости в МИД Турции, корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся.Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал переброску кораблей показательным процессом. "США демонстрируют свою силу, накручивают ситуацию в отношении юго-востока Украины", — сказал он агентству. По словам парламентария, Киев не получает от Штатов реальной военной помощи, однако Вашингтон стремится поддерживать конфронтацию между Россией и Украиной. При этом Цеков указал, что в случае наступления ВСУ в Донбассе и агрессии против ДНР и ЛНР Россия не оставит жителей самопровозглашенных республик "один на один" с украинскими военными. Сенатор добавил, что Запад провоцирует Москву на реакцию в сторону Киева, но Москва не поддается на это.Депутат Госдумы Елена Панина допустила, что отправка американских кораблей в Черное море может осложнить ситуацию в Донбассе. "Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", — заявила она РИА Новости. Панина обратила внимание на то, как американские военные "весьма и весьма нервно воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег"."Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года", — напомнила депутат и призвала "не создавать почву" для повторения подобных ситуаций.Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов призвал ВМФ не просто сопровождать американские корабли, а взять их под прицел — чтобы не допустить провокаций. "Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому, помимо непосредственно слежения за кораблями, надо будет начинать уже следить оружием — давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", — сказал адмирал РИА Новости. Комоедов отметил возросшую за последние готы активность американского флота в Черном море и подчеркнул, что США регулярно нарушают конвенцию Монтрё, ограничивающую размер и срок пребывания военных кораблей в регионе. В свою очередь, вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов заявил НСН, что если американские военные корабли войдут в акваторию Черного моря, то "очень пожалеют"."Пускай только додумаются до этой глупости", — сказал он.Святашов напомнил о вчерашнем заявлении главы МИД Сергея Лаврова о том, что наша Россия не оставит провокации США без ответа. "Нам нечего бояться того, что мы делаем, проводим учения с Вооруженными силами. Пусть они трещат", — добавил военный. Он подчеркнул, что Россия на своей территории может делать все, что считает нужным. "Мы защищаем свою святыню — территорию, которая принадлежит российскому народу, и не должны позволить никому над нами глумиться, обязаны свято защищать свое", — сказал вице-адмирал. По его словам, пока преждевременно говорить о возможном ударе американских кораблей. "В советское время мы их вытесняли, якорями ломали им борта, и они уходили. Они же не применяли оружие даже в этом случае", — вспомнил военный. Как указал Святашов, США нападают на небольшие страны — например, Гватемалу или Вьетнам, и добавил, что у России есть и подлодки, и авиация. "Сколько с ними сталкивался и даже встречался с бывшим командующим Шестым флотом США вице-адмиралом Джозефом Прюэром: американцы — трусы", — подытожил Святашов.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727502749.html

https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html

https://ria.ru/20210218/manevry-1598047387.html

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html

россия

черное море

сша

украина

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петр святашов, россия, черное море, владимир комоедов, елена панина, сша, украина, безопасность