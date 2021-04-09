https://ria.ru/20210409/inn-1727576857.html
Россияне смогут получать ИНН на портале госуслуг
Россияне смогут получать ИНН на портале госуслуг
Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют физическим лицам возможность встать на учет в налоговых органах и получить... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:21
2021-04-09T16:21
2021-04-09T16:21
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госуслуги
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют физическим лицам возможность встать на учет в налоговых органах и получить свидетельство с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) через Единый портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении министерства.Сейчас подать заявление о постановке на налоговый учет можно в любом налоговом органе лично или через представителя, также можно направить заявление по почте заказным письмом или заполнить его на сайте ФНС с помощью специального сервиса. Однако чтобы получить свидетельство с ИНН, налогоплательщик в любом случае должен явиться в налоговый орган лично."Появление такой опции на портале госуслуг упростит этот процесс, переведя его целиком в электронную форму. Подать заявление и получить свидетельство можно будет без посещения налоговой. Сервисы портала госуслуг активно расширяются, людям проще оформлять максимально возможное количество документов и получать услуги централизованно в одной точке", - приводит Минфин пояснение статс-секретаря – замминистра финансов Алексея Сазанова.Подать заявление на портале госуслуг можно будет с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа, поясняет Минфин.
https://ria.ru/20210405/gosuslugi-1604364574.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), госуслуги