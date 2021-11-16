Как восстановить ИНН по паспорту: три способа и пошаговая инструкция
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При устройстве на работу и во многих других ситуациях бывает необходим ИНН, однако любой человек может потерять или случайно испортить это свидетельство. Как восстановить ИНН физического лица при утере, краже, порче, можно ли получить дубликат в МФЦ и как это сделать через интернет - сайт ФНС или “Госуслуги” - в материале РИА Новости.
Что такое ИНН
ИНН - цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации. Аббревиатура расшифровывается как “идентификационный номер налогоплательщика”. ИНН присваивается как физическим, так и юридическим лицам. Соответствующее свидетельство можно получить в любом налоговом органе Российской Федерации (ФНС) или через МФЦ. В первый его выдают бесплатно, а при восстановлении требуется заплатить госпошлину. Для этого нужно заполнить заявление о постановке на учет и указать паспортные данные.
ИНН представляет собой номер из 12 знаков для граждан и из 10 для организаций.
5 ноября, 13:55Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН
Числовая последовательность состоит из следующих частей:
- —Первые две цифры - это всегда код субъекта РФ, следующие две - номер налоговой инспекции, присвоившей ИНН.
- —Для физических лиц далее идут шесть знаков, обозначающих порядковый номер записи в реестре налогоплательщиков, для юрлиц - пять знаков.
- —Последние две цифры для граждан и одна для компаний - это контрольное число, которое ФНС вычисляет по специальной формуле.
Применение
Присвоение идентификационного номера каждому человеку необходимо для ведения учета налогоплательщиков.
Физические лица и организации используют свидетельство ИНН для уплаты налогов, а также когда нужно проверить, не осталось ли каких-либо пропущенных платежей в казну.
Получение
Как только человек становится налогоплательщиком (при трудоустройстве и т.д.) ему присваивается ИНН. Также идентификационный номер может получить ребенок, если он, например, получил наследство.
ИНН можно оформить тремя способами:
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПосетители в отделении Федеральной налоговой службы
Посетители в отделении Федеральной налоговой службы
- 1Лично при обращении в один из филиалов налоговой инспекции.
- 2В разделе “Мои документы” на портале госуслуг вне зависимости от места жительства или пребывания в Российской Федерации.
- 3Онлайн через официальный сервис ФНС, но для этого надо использовать учетную запись с портала госуслуг. Свидетельство о постановке на учет, подписанное усиленной квалифицированной подписью налогового органа, будет направлено в личный кабинет гражданина, также его можно получить и на бумажном носителе.
- 4С помощью Почты России. Для этого необходимо подать заполненное заявление на получение ИНН в налоговую инспекцию, к которому следует приложить копию паспорта.
Как восстановить
Подробные разъяснения о том, как восстановить ИНН при утере и других причинах (кража, порча) прописаны в постановлении правительства “О порядке ведения единого государственного реестра налогоплательщиков”.
Идентификационный номер присваивается один раз и сохраняется на всю жизнь, даже при смене ФИО, места жительства или снятии с налогового учета — обо всех подобных изменениях ФНС узнает в ходе межведомственного взаимодействия. Поэтому ИНН , в отличие от бумажного свидетельства, не может пропасть - он всегда будет числиться в Едином реестре налогоплательщиков.
“Если на руках не оказалось свидетельства, то переживать не стоит. В большинстве случаев просят предоставить не официальный документ на бумажном носителе, а сам идентификационный номер”, - поделилась с РИА Новости Ирина Смирнова, эксперт по налоговым рискам.
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Причины для восстановления
Причины, по которым людям приходится восстанавливать идентификационный номер налогоплательщика, могут быть разными. Среди них - утеря, кража и порча.
Утеря и утрата
Самое частое основание для восстановления ИНН - утеря. Бывает так, что человек не может найти свидетельство на бумажном носителе или случайно удалил файл с электронным вариантом.
Кража
Если документ с идентификационным номером украли, то в заявлении на восстановление свидетельства гражданин должен указать в качестве причины “хищение оригинала”, на основании этого налоговая служба выдаст дубликат.
Порча
В случае порчи ИНН на бумажном носителе (порванный документ, стертый номер и т.д.), налогоплательщик сможет восстановить свидетельство по обычной процедуре.
Федеральная налоговая служба
Условия получения дубликата
Порядок восстановления ИНН схож с получением свидетельства в первый раз.
Для восстановления ИНН через интернет необходимо:
- 1Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ФНС.
- 2Перейти в раздел "Жизненные ситуации" и далее — "Документы и справки", где выбрать опцию "Получить свидетельство ИНН".
- 3Оформить электронную подпись согласно предложенной инструкции, после чего появится возможность подать заявление. Его нужно подписать и направить в налоговую.
При восстановлении через МФЦ нужно лично явиться на прием с пакетом документов.
Сроки
Ответ от Федеральной налоговой службы обычно приходит не позднее пяти рабочих дней со дня подачи пакета документов. В случае, если физическое лицо подавало просьбу о восстановлении ИНН в МФЦ, то ответ придет в течение 7-10 дней.
При смене фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения нужно заменить свидетельство, а сам идентификационный номер при этом остается прежним. Каких-либо сроков для такой замены нет, органы записи актов гражданского состояния сами направляют обновленные сведения в налоговую.
Заявление
Чтобы получить дубликат идентификационного номера налогоплательщика, нужно подать заявление по форме, к которому следует прикрепить необходимые документы, так как при их отсутствии повторная выдача документа осуществляется в течение пяти рабочих дней.
Работа налоговой инспекции
Необходимые документы
Для того, чтобы восстановить ИНН, понадобятся: заявление о получении дубликата идентификационного номера налогоплательщика, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (при подаче онлайн - его нотариально заверенная копия).
Где можно восстановить
Восстановить ИНН можно как при обращении лично в ФНС, так и через интернет: этот выбор определяет и дальнейшее место подачи заявления и необходимых документов.
Госуслуги
Для того, чтобы получить дубликат свидетельства онлайн, достаточно зайти в личный кабинет на сайте госуслуг, перейти в раздел "Жизненные ситуации", выбрать пункт "Запросить справку и другие документы", а в нем - опцию "Получить свидетельство ИНН".
МФЦ
Физлицо с просьбой восстановить ИНН может обратиться в МФЦ, откуда заявление перенаправят в налоговую службу.
17 августа, 21:01Как узнать долги по налогам: через ФНС, "Госуслуги", по ИНН
Налоговая служба
Помимо подачи заявления о восстановлении ИНН через онлайн-сервис ФНС и через МФЦ, можно лично прийти со всеми необходимыми документами в филиал налоговой службы и там получить дубликат свидетельства.
Другой вариант - отправить заявление в ФНС по почте. В таком случае следует приложить нотариально заверенную копию паспорта и оформить все заказным письмом. Свидетельство придет по адресу, указанному налогоплательщиком. В этом случае процедура получится более длительной.
Стоимость восстановления
Размер пошлины - 300 рублей. Квитанцию нужно приложить к стандартному набору документов для получения дубликата. Чтобы просто узнать идентификационный номер, оплата пошлины не требуется.