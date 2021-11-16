https://ria.ru/20211116/inn-1759368806.html

Как восстановить ИНН по паспорту: три способа и пошаговая инструкция

Как восстановить ИНН физического лица при утере через МФЦ, Госуслуги и ФНС

Как восстановить ИНН по паспорту: три способа и пошаговая инструкция

При устройстве на работу и во многих других ситуациях бывает необходим ИНН, однако любой человек может потерять или случайно испортить это свидетельство. Как... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:39

2021-11-16T20:39

2021-11-16T20:39

федеральная налоговая служба (фнс россии)

мфц (многофункциональный центр)

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При устройстве на работу и во многих других ситуациях бывает необходим ИНН, однако любой человек может потерять или случайно испортить это свидетельство. Как восстановить ИНН физического лица при утере, краже, порче, можно ли получить дубликат в МФЦ и как это сделать через интернет - сайт ФНС или “Госуслуги” - в материале РИА Новости.Что такое ИННИНН - цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации. Аббревиатура расшифровывается как “идентификационный номер налогоплательщика”. ИНН присваивается как физическим, так и юридическим лицам. Соответствующее свидетельство можно получить в любом налоговом органе Российской Федерации (ФНС) или через МФЦ. В первый его выдают бесплатно, а при восстановлении требуется заплатить госпошлину. Для этого нужно заполнить заявление о постановке на учет и указать паспортные данные.ИНН представляет собой номер из 12 знаков для граждан и из 10 для организаций.Числовая последовательность состоит из следующих частей:ПрименениеПрисвоение идентификационного номера каждому человеку необходимо для ведения учета налогоплательщиков.Физические лица и организации используют свидетельство ИНН для уплаты налогов, а также когда нужно проверить, не осталось ли каких-либо пропущенных платежей в казну.ПолучениеКак только человек становится налогоплательщиком (при трудоустройстве и т.д.) ему присваивается ИНН. Также идентификационный номер может получить ребенок, если он, например, получил наследство.ИНН можно оформить тремя способами:Как восстановитьПодробные разъяснения о том, как восстановить ИНН при утере и других причинах (кража, порча) прописаны в постановлении правительства “О порядке ведения единого государственного реестра налогоплательщиков”.Идентификационный номер присваивается один раз и сохраняется на всю жизнь, даже при смене ФИО, места жительства или снятии с налогового учета — обо всех подобных изменениях ФНС узнает в ходе межведомственного взаимодействия. Поэтому ИНН , в отличие от бумажного свидетельства, не может пропасть - он всегда будет числиться в Едином реестре налогоплательщиков.Причины для восстановленияПричины, по которым людям приходится восстанавливать идентификационный номер налогоплательщика, могут быть разными. Среди них - утеря, кража и порча.Утеря и утратаСамое частое основание для восстановления ИНН - утеря. Бывает так, что человек не может найти свидетельство на бумажном носителе или случайно удалил файл с электронным вариантом.КражаЕсли документ с идентификационным номером украли, то в заявлении на восстановление свидетельства гражданин должен указать в качестве причины “хищение оригинала”, на основании этого налоговая служба выдаст дубликат.ПорчаВ случае порчи ИНН на бумажном носителе (порванный документ, стертый номер и т.д.), налогоплательщик сможет восстановить свидетельство по обычной процедуре.Условия получения дубликатаПорядок восстановления ИНН схож с получением свидетельства в первый раз.Для восстановления ИНН через интернет необходимо:При восстановлении через МФЦ нужно лично явиться на прием с пакетом документов.СрокиОтвет от Федеральной налоговой службы обычно приходит не позднее пяти рабочих дней со дня подачи пакета документов. В случае, если физическое лицо подавало просьбу о восстановлении ИНН в МФЦ, то ответ придет в течение 7-10 дней.При смене фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения нужно заменить свидетельство, а сам идентификационный номер при этом остается прежним. Каких-либо сроков для такой замены нет, органы записи актов гражданского состояния сами направляют обновленные сведения в налоговую.ЗаявлениеЧтобы получить дубликат идентификационного номера налогоплательщика, нужно подать заявление по форме, к которому следует прикрепить необходимые документы, так как при их отсутствии повторная выдача документа осуществляется в течение пяти рабочих дней.Необходимые документыДля того, чтобы восстановить ИНН, понадобятся: заявление о получении дубликата идентификационного номера налогоплательщика, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (при подаче онлайн - его нотариально заверенная копия).Где можно восстановитьВосстановить ИНН можно как при обращении лично в ФНС, так и через интернет: этот выбор определяет и дальнейшее место подачи заявления и необходимых документов.ГосуслугиДля того, чтобы получить дубликат свидетельства онлайн, достаточно зайти в личный кабинет на сайте госуслуг, перейти в раздел "Жизненные ситуации", выбрать пункт "Запросить справку и другие документы", а в нем - опцию "Получить свидетельство ИНН".МФЦФизлицо с просьбой восстановить ИНН может обратиться в МФЦ, откуда заявление перенаправят в налоговую службу.Налоговая службаПомимо подачи заявления о восстановлении ИНН через онлайн-сервис ФНС и через МФЦ, можно лично прийти со всеми необходимыми документами в филиал налоговой службы и там получить дубликат свидетельства.Другой вариант - отправить заявление в ФНС по почте. В таком случае следует приложить нотариально заверенную копию паспорта и оформить все заказным письмом. Свидетельство придет по адресу, указанному налогоплательщиком. В этом случае процедура получится более длительной.Стоимость восстановленияРазмер пошлины - 300 рублей. Квитанцию нужно приложить к стандартному набору документов для получения дубликата. Чтобы просто узнать идентификационный номер, оплата пошлины не требуется.

https://ria.ru/20211105/inn-1757797561.html

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), мфц (многофункциональный центр), россия