Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город

КАИР, 9 апр - РИА Новости. Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город" - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, сообщило в четверг министерство туризма страны.Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III - девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 годы до нашей эры, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства. "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени."Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город", - рассказал Хавасс.По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города - второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона", которое позволит пролить свет на различные аспекты жизни древних египтян в период расцвета империи на западном берегу Нила. Возможно, это открытие позволит раскрыть еще одну загадку - установить, почему Эхнатон и его супруга Нефертити предпочли переселиться в район Амарны, полагает Брайан.Египетские археологи в сентябре 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона и уже в течение первых недель раскопок обнаружили фрагменты кирпичной кладки. "Миссия была изумлена, когда обнаружила, что место раскопок представляет собой хорошо сохранившийся большой город с почти целыми фрагментами стен и помещениями с сохранившимися в них предметами быта", - сообщило министерство.Датировать находку помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, предназначенных для хранения вина. Датировку подтвердили и другие открытия на месте раскопок - кольца, изваяния скарабеев, изделия из цветной глины и каменная кладка с печатями Аменхотепа III.На территории города, согласно историческим свидетельствам, должны находиться три дворца Аменхотепа III, административный и промышленный центры. Через семь месяцев раскопок миссии удалось обнаружить административный район и жилые кварталы, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи, строительную мастерскую, производившую глиняные кирпичи для построек, и ремесленные помещения для изготовления амулетов и других декоративных изделий для украшения храмовых интерьеров.К северу от поселения обнаружен большой погребальный район, который еще исследуют. На данный момент найдены высеченные в горном массиве гробницы различного размера, к которым ведут прорубленные в скалах лестницы, - традиционный тип усыпальниц в Долине Царей и других некрополях под Луксором."Работа продолжается, миссия надеется найти нетронутые усыпальницы, полные сокровищ", - сообщило министерство.
КАИР, 9 апр - РИА Новости. Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город" - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, сообщило в четверг министерство туризма страны.
Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III - девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 годы до нашей эры, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства. "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени.
"Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город", - рассказал Хавасс.
По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города - второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона", которое позволит пролить свет на различные аспекты жизни древних египтян в период расцвета империи на западном берегу Нила. Возможно, это открытие позволит раскрыть еще одну загадку - установить, почему Эхнатон и его супруга Нефертити предпочли переселиться в район Амарны, полагает Брайан.
Египетские археологи в сентябре 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона и уже в течение первых недель раскопок обнаружили фрагменты кирпичной кладки. "Миссия была изумлена, когда обнаружила, что место раскопок представляет собой хорошо сохранившийся большой город с почти целыми фрагментами стен и помещениями с сохранившимися в них предметами быта", - сообщило министерство.
Датировать находку помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, предназначенных для хранения вина. Датировку подтвердили и другие открытия на месте раскопок - кольца, изваяния скарабеев, изделия из цветной глины и каменная кладка с печатями Аменхотепа III.
На территории города, согласно историческим свидетельствам, должны находиться три дворца Аменхотепа III, административный и промышленный центры. Через семь месяцев раскопок миссии удалось обнаружить административный район и жилые кварталы, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи, строительную мастерскую, производившую глиняные кирпичи для построек, и ремесленные помещения для изготовления амулетов и других декоративных изделий для украшения храмовых интерьеров.
К северу от поселения обнаружен большой погребальный район, который еще исследуют. На данный момент найдены высеченные в горном массиве гробницы различного размера, к которым ведут прорубленные в скалах лестницы, - традиционный тип усыпальниц в Долине Царей и других некрополях под Луксором.
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