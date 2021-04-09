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Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T04:53
2021-04-09T09:15
тутанхамон
университет джонса хопкинса
египет
луксор
в мире
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В Египте обнаружили крупнейший затерянный город
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КАИР, 9 апр - РИА Новости. Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город" - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, сообщило в четверг министерство туризма страны.Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III - девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 годы до нашей эры, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства. "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени."Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город", - рассказал Хавасс.По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города - второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона", которое позволит пролить свет на различные аспекты жизни древних египтян в период расцвета империи на западном берегу Нила. Возможно, это открытие позволит раскрыть еще одну загадку - установить, почему Эхнатон и его супруга Нефертити предпочли переселиться в район Амарны, полагает Брайан.Египетские археологи в сентябре 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона и уже в течение первых недель раскопок обнаружили фрагменты кирпичной кладки. "Миссия была изумлена, когда обнаружила, что место раскопок представляет собой хорошо сохранившийся большой город с почти целыми фрагментами стен и помещениями с сохранившимися в них предметами быта", - сообщило министерство.Датировать находку помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, предназначенных для хранения вина. Датировку подтвердили и другие открытия на месте раскопок - кольца, изваяния скарабеев, изделия из цветной глины и каменная кладка с печатями Аменхотепа III.На территории города, согласно историческим свидетельствам, должны находиться три дворца Аменхотепа III, административный и промышленный центры. Через семь месяцев раскопок миссии удалось обнаружить административный район и жилые кварталы, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи, строительную мастерскую, производившую глиняные кирпичи для построек, и ремесленные помещения для изготовления амулетов и других декоративных изделий для украшения храмовых интерьеров.К северу от поселения обнаружен большой погребальный район, который еще исследуют. На данный момент найдены высеченные в горном массиве гробницы различного размера, к которым ведут прорубленные в скалах лестницы, - традиционный тип усыпальниц в Долине Царей и других некрополях под Луксором."Работа продолжается, миссия надеется найти нетронутые усыпальницы, полные сокровищ", - сообщило министерство.
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тутанхамон, университет джонса хопкинса, египет, луксор, в мире

Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город

04:53 09.04.2021 (обновлено: 09:15 09.04.2021)
 
© Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город"
 Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках Золотой город - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
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КАИР, 9 апр - РИА Новости. Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город" - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, сообщило в четверг министерство туризма страны.
Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III - девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 годы до нашей эры, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства. "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени.
"Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город", - рассказал Хавасс.
По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города - второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона", которое позволит пролить свет на различные аспекты жизни древних египтян в период расцвета империи на западном берегу Нила. Возможно, это открытие позволит раскрыть еще одну загадку - установить, почему Эхнатон и его супруга Нефертити предпочли переселиться в район Амарны, полагает Брайан.
Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.

Археологи держат древнюю корзину, извлеченную из пещеры Мурабаат в Иудейской пустыне близ Мертвого моря 30 января 2021 года
1 из 15

Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authorit

С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.

Фрагменты свитка, найденные в Пещере ужаса в Иудейской пустыне
2 из 15

С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authorit
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.

Археологи в долине Тимна, древнем районе добычи меди на юге Израиля
3 из 15

Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority

Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.

Древние монеты периода еврейского восстания Бар-Кохбы, датируемые 132–136 гг.
4 из 15

Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority
© REUTERS / Ammar Awad

Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.

Недавно обнаруженный фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме
5 из 15

Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ammar Awad

Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

Недавно обнаруженный фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме
6 из 15

Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

© REUTERS / Ammar Awad
© AFP 2021 / YANIV BERMAN

Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.

Археологические раскопки в пещерах в районе Мертвого моря
7 из 15

Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.

© AFP 2021 / YANIV BERMAN
© REUTERS / Ammar Awad

Среди находок оказался тайник с монетами, украшенными еврейскими символами.

Сотрудник держит древние монеты, недавно обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни
8 из 15

Среди находок оказался тайник с монетами, украшенными еврейскими символами.

© REUTERS / Ammar Awad
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Eitan Klein

Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.

Археологические раскопки в пещере в районе Мертвого моря
9 из 15

Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Eitan Klein
© REUTERS / Ammar Awad

В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

Сотрудник держит древние наконечники стрел и копий, недавно обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни
10 из 15

В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ammar Awad

Фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме.

Недавно обнаруженный фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме
11 из 15

Фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ammar Awad

Древний артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни.

Древний артефакт недавно обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни
12 из 15

Древний артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни.

© REUTERS / Ammar Awad
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.

Археологические раскопки в пещере в районе Мертвого моря
13 из 15

А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.

Археолог у древней корзины, обнаруженной в пещере Мурабаат в Иудейской пустыне недалеко от Мертвого моря
14 из 15

Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.

Корзина возрастом 10500 лет, относящаяся к периоду неолита, которая была обнаружена в Иудейской пустыне в лаборатории IAA's Dead Sea в Иерусалиме
15 из 15

"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
1 из 15

Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
2 из 15

С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authorit
3 из 15

Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
4 из 15

Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority
5 из 15

Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.

© REUTERS / Ammar Awad
6 из 15

Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

© REUTERS / Ammar Awad
7 из 15

Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.

© AFP 2021 / YANIV BERMAN
8 из 15

Среди находок оказался тайник с монетами, украшенными еврейскими символами.

© REUTERS / Ammar Awad
9 из 15

Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Eitan Klein
10 из 15

В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

© REUTERS / Ammar Awad
11 из 15

Фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме.

© REUTERS / Ammar Awad
12 из 15

Древний артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни.

© REUTERS / Ammar Awad
13 из 15

А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
14 из 15

Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
15 из 15

"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
Египетские археологи в сентябре 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде найти погребальный храм Тутанхамона и уже в течение первых недель раскопок обнаружили фрагменты кирпичной кладки. "Миссия была изумлена, когда обнаружила, что место раскопок представляет собой хорошо сохранившийся большой город с почти целыми фрагментами стен и помещениями с сохранившимися в них предметами быта", - сообщило министерство.
Датировать находку помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, предназначенных для хранения вина. Датировку подтвердили и другие открытия на месте раскопок - кольца, изваяния скарабеев, изделия из цветной глины и каменная кладка с печатями Аменхотепа III.
На территории города, согласно историческим свидетельствам, должны находиться три дворца Аменхотепа III, административный и промышленный центры. Через семь месяцев раскопок миссии удалось обнаружить административный район и жилые кварталы, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи, строительную мастерскую, производившую глиняные кирпичи для построек, и ремесленные помещения для изготовления амулетов и других декоративных изделий для украшения храмовых интерьеров.
К северу от поселения обнаружен большой погребальный район, который еще исследуют. На данный момент найдены высеченные в горном массиве гробницы различного размера, к которым ведут прорубленные в скалах лестницы, - традиционный тип усыпальниц в Долине Царей и других некрополях под Луксором.
"Работа продолжается, миссия надеется найти нетронутые усыпальницы, полные сокровищ", - сообщило министерство.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 09:43
В центре Керчи нашли уникальные археологические артефакты
 
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