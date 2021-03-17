https://ria.ru/20210317/svitki-1601637337.html

Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов

Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов

Археологи обнаружили в пещерах Иудейской пустыни фрагменты свитков с библейскими текстами, доисторические монеты и плетеную корзину возрастом десять тысяч лет... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:19

2021-03-17T15:19

2021-03-17T16:35

религия и мировоззрение

археология

израиль

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601624640_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_987b5c6d3b41514a38acff1188f7c2e9.jpg

Археологи обнаружили в пещерах Иудейской пустыни фрагменты свитков с библейскими текстами, доисторические монеты и плетеную корзину возрастом десять тысяч лет. Уникальные находки — в фотоленте Ria.ru.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, израиль, фото, фото