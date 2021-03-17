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Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов
Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов
Археологи обнаружили в пещерах Иудейской пустыни фрагменты свитков с библейскими текстами, доисторические монеты и плетеную корзину возрастом десять тысяч лет... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:19
2021-03-17T16:35
религия и мировоззрение
археология
израиль
фото
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Археологи обнаружили в пещерах Иудейской пустыни фрагменты свитков с библейскими текстами, доисторические монеты и плетеную корзину возрастом десять тысяч лет. Уникальные находки — в фотоленте Ria.ru.
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археология, израиль, фото, фото

Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов

15:19 17.03.2021 (обновлено: 16:35 17.03.2021)
 
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Археологи обнаружили в пещерах Иудейской пустыни фрагменты свитков с библейскими текстами, доисторические монеты и плетеную корзину возрастом десять тысяч лет. Уникальные находки — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.

Археологи держат древнюю корзину, извлеченную из пещеры Мурабаат в Иудейской пустыне близ Мертвого моря 30 января 2021 года
1 из 15

Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authorit

С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.

Фрагменты свитка, найденные в Пещере ужаса в Иудейской пустыне
2 из 15

С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authorit
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.

Археологи в долине Тимна, древнем районе добычи меди на юге Израиля
3 из 15

Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority

Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.

Древние монеты периода еврейского восстания Бар-Кохбы, датируемые 132–136 гг.
4 из 15

Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority
© REUTERS / Ammar Awad

Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.

Недавно обнаруженный фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме
5 из 15

Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ammar Awad

Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

Недавно обнаруженный фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме
6 из 15

Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

© REUTERS / Ammar Awad
© AFP 2021 / YANIV BERMAN

Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.

Археологические раскопки в пещерах в районе Мертвого моря
7 из 15

Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.

© AFP 2021 / YANIV BERMAN
© REUTERS / Ammar Awad

Среди находок оказался тайник с монетами, украшенными еврейскими символами.

Сотрудник держит древние монеты, недавно обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни
8 из 15

Среди находок оказался тайник с монетами, украшенными еврейскими символами.

© REUTERS / Ammar Awad
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Eitan Klein

Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.

Археологические раскопки в пещере в районе Мертвого моря
9 из 15

Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Eitan Klein
© REUTERS / Ammar Awad

В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

Сотрудник держит древние наконечники стрел и копий, недавно обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни
10 из 15

В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ammar Awad

Фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме.

Недавно обнаруженный фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме
11 из 15

Фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ammar Awad

Древний артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни.

Древний артефакт недавно обнаруженных в пещерах Иудейской пустыни
12 из 15

Древний артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни.

© REUTERS / Ammar Awad
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.

Археологические раскопки в пещере в районе Мертвого моря
13 из 15

А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.

Археолог у древней корзины, обнаруженной в пещере Мурабаат в Иудейской пустыне недалеко от Мертвого моря
14 из 15

Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.

Корзина возрастом 10500 лет, относящаяся к периоду неолита, которая была обнаружена в Иудейской пустыне в лаборатории IAA's Dead Sea в Иерусалиме
15 из 15

"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.

© AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
 
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