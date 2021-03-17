Библейские свитки и самая древняя корзина: находки израильских археологов
Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.
Фрагменты библейского свитка удалось найти в пещерах в районе Мертвого моря впервые за шесть десятилетий.
С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.
С тех пор, как в конце 1940-х годов здесь обнаружили манускрипты, датируемые 1—3 веками нашей эры, новых рукописей не находили.
Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.
Раскопки велись в труднодоступных местах: в некоторые пещеры можно было попасть только с альпинистским оборудованием.
Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.
Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков.
Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.
Сенсационной находкой стал написанный по-гречески свиток с отрывками из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума.
Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.
Ученые уже реконструировали 11 строк текста пророка Захарии и Наума и увидели значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.
Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.
Археологи обнаружили и другие предметы, оставленные укрывавшимися в пещерах еврейскими повстанцами.
Среди находок оказался тайник с монетами, украшенными еврейскими символами.
Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.
Специалисты управления древностей при поддержке волонтеров обследовали около 80 километров пустынных пещер.
В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.
В числе найденных древностей были наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.
Фрагмент свитка древнего библейского текста в Иерусалиме.
Древний артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни.
А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.
А найденная исследователями плетеная корзина может стать самым древним подобным предметом.
Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.
Археологи датируют корзину, которая, вероятно, использовалась для хранения вещей, девятым тысячелетием до нашей эры.
"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.
"Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно", — отметили в управлении древностей.