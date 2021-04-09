https://ria.ru/20210409/genotsid-1727482980.html

Минск запросит помощь России и Германии по делу о геноциде в годы войны

Минск запросит помощь России и Германии по делу о геноциде в годы войны

Белорусская сторона планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и обратиться в Нюрнберг при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:28

2021-04-09T10:28

2021-04-09T11:08

россия

великая отечественная война (1941-1945)

германия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Белорусская сторона планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и обратиться в Нюрнберг при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу генеральный прокурор республики Андрей Швед.Ранее Швед заявил, что возбудил дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы войны."Сущность этого расследования и предмет, конечно, в первую очередь, подразумевает необходимость обращения в компетентные органы ряда государств с просьбой об оказании правовой помощи. Объективно мы рассчитываем на оперативную… помощь ведомств и архивов РФ, где, по нашим сведениям, собрано и имеется достаточно много документов о геноциде белорусов и других лиц, проживавших на территории БССР в период Великой Отечественной войны. Конечно, мы обратимся за помощью к ведомствам и учреждениям ФРГ... Соответственно, мы обратимся с запросом в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса для того, чтобы вычленить те сведения и доказательства, которые связаны с Беларусью", - сказал Швед журналистам.Кроме того, как указал генпрокурор, есть необходимость направить запросы об оказании помощи в Литву, Польшу и ряд других государств.Также Белоруссия будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики."Отдельное направление – это, конечно, составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси", - сказал Швед на брифинге.Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности упомянутых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.

https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

https://ria.ru/20210322/genotsid-1602327141.html

россия

германия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), германия, белоруссия, в мире