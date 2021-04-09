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Умер народный артист России Рудольф Фурманов
Умер народный артист России Рудольф Фурманов
Народный артист России, основатель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщил председатель... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:17
2021-04-09T15:17
2021-04-09T18:21
культура
россия
вячеслав макаров
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Народный артист России, основатель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщил председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров.Он выразил соболезнования родным и близким артиста.Причина смерти не уточняется. Фурманов основал театр "Русская антреприза" в 1988 году и до конца жизни был его директором. Сыграл более 80 ролей в кино и театре. Кинозрителям он запомнился благодаря фильмам "Собака на сене", "Последняя дорога", "Улицы разбитых фонарей 4", "Бандитский Петербург 3" и многие другие. В 1998 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусства, а в 2008-м — народного артиста.
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россия, вячеслав макаров, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Народный артист России
, основатель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге
на 83-м году жизни. Об этом сообщил председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров
.
Он выразил соболезнования родным и близким артиста.
"Зрители разных поколений искренне любили Рудольфа Давыдовича за его харизму, ярчайший темперамент и природное обаяние", — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Фурманов основал театр "Русская антреприза" в 1988 году и до конца жизни был его директором. Сыграл более 80 ролей в кино и театре. Кинозрителям он запомнился благодаря фильмам "Собака на сене", "Последняя дорога", "Улицы разбитых фонарей 4", "Бандитский Петербург 3" и многие другие. В 1998 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусства, а в 2008-м — народного артиста.