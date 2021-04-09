https://ria.ru/20210409/furmanov-1727560254.html

Умер народный артист России Рудольф Фурманов

Умер народный артист России Рудольф Фурманов

Народный артист России, основатель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщил председатель... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:17

2021-04-09T15:17

2021-04-09T18:21

культура

россия

вячеслав макаров

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Народный артист России, основатель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщил председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров.Он выразил соболезнования родным и близким артиста.Причина смерти не уточняется. Фурманов основал театр "Русская антреприза" в 1988 году и до конца жизни был его директором. Сыграл более 80 ролей в кино и театре. Кинозрителям он запомнился благодаря фильмам "Собака на сене", "Последняя дорога", "Улицы разбитых фонарей 4", "Бандитский Петербург 3" и многие другие. В 1998 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусства, а в 2008-м — народного артиста.

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россия, вячеслав макаров, санкт-петербург, общество