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Названа опасная функция в смартфоне, которую лучше срочно отключить
Названа опасная функция в смартфоне, которую лучше срочно отключить
Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей смартфонов на ОС Android об угрозе, которая исходит от одной из функций... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:35
2021-04-09T18:14
зак доффман
netflix
whatsapp inc.
forbes
google android
технологии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей смартфонов на ОС Android об угрозе, которая исходит от одной из функций устройства. Об этом пишет Forbes.Речь идет об уязвимости в службе Notification Listener Service, которая позволяет вредоносным приложениям читать содержимое уведомлений на телефоне.Если доступ к этой функции получат злоумышленники, то они смогут копировать из уведомлений одноразовые коды для авторизации — например, в WhatsApp и других сервисах. Кроме того, вредоносное приложение сможет отвечать на сообщения и рассылать списку контактов ссылки на сайты-фальшивки, предназначенные для кражи личных данных, например информации о банковской карте.Одна из таких программ — FlixOnline. Злоумышленники обещали жертвам бесплатный доступ к Netflix. Однако при скачивании приложение начинало рассылать по WhatsApp ссылку на фальшивую страницу сервиса, которая крадет у пользователей данные банковской карты.Эксперт призвал просмотреть, какие именно приложения имеют доступ к уведомлениям на вашем смартфоне. Это можно сделать в разделе "Настройки — Приложения и уведомления — Дополнительно — Специальный доступ — Доступ к уведомлениям". Если же читать уведомления могут неизвестные приложения, их необходимо срочно отключить.
https://ria.ru/20210409/smartfon-1727588144.html
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зак доффман, netflix, whatsapp inc., forbes, google android, технологии

Названа опасная функция в смартфоне, которую лучше срочно отключить

17:35 09.04.2021 (обновлено: 18:14 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей смартфонов на ОС Android об угрозе, которая исходит от одной из функций устройства. Об этом пишет Forbes.
Речь идет об уязвимости в службе Notification Listener Service, которая позволяет вредоносным приложениям читать содержимое уведомлений на телефоне.
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 16:58Наука
Стали известны самые популярные в мире смартфоны начала 2021 года
Если доступ к этой функции получат злоумышленники, то они смогут копировать из уведомлений одноразовые коды для авторизации — например, в WhatsApp и других сервисах. Кроме того, вредоносное приложение сможет отвечать на сообщения и рассылать списку контактов ссылки на сайты-фальшивки, предназначенные для кражи личных данных, например информации о банковской карте.
Одна из таких программ — FlixOnline. Злоумышленники обещали жертвам бесплатный доступ к Netflix. Однако при скачивании приложение начинало рассылать по WhatsApp ссылку на фальшивую страницу сервиса, которая крадет у пользователей данные банковской карты.
Эксперт призвал просмотреть, какие именно приложения имеют доступ к уведомлениям на вашем смартфоне. Это можно сделать в разделе "Настройки — Приложения и уведомления — Дополнительно — Специальный доступ — Доступ к уведомлениям". Если же читать уведомления могут неизвестные приложения, их необходимо срочно отключить.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Зак ДоффманNetflixWhatsApp Inc.ForbesGoogle AndroidТехнологии
 
 
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