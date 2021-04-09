https://ria.ru/20210409/funktsiya-1727597437.html

Названа опасная функция в смартфоне, которую лучше срочно отключить

Названа опасная функция в смартфоне, которую лучше срочно отключить

Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей смартфонов на ОС Android об угрозе, которая исходит от одной из функций... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:35

2021-04-09T17:35

2021-04-09T18:14

зак доффман

netflix

whatsapp inc.

forbes

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей смартфонов на ОС Android об угрозе, которая исходит от одной из функций устройства. Об этом пишет Forbes.Речь идет об уязвимости в службе Notification Listener Service, которая позволяет вредоносным приложениям читать содержимое уведомлений на телефоне.Если доступ к этой функции получат злоумышленники, то они смогут копировать из уведомлений одноразовые коды для авторизации — например, в WhatsApp и других сервисах. Кроме того, вредоносное приложение сможет отвечать на сообщения и рассылать списку контактов ссылки на сайты-фальшивки, предназначенные для кражи личных данных, например информации о банковской карте.Одна из таких программ — FlixOnline. Злоумышленники обещали жертвам бесплатный доступ к Netflix. Однако при скачивании приложение начинало рассылать по WhatsApp ссылку на фальшивую страницу сервиса, которая крадет у пользователей данные банковской карты.Эксперт призвал просмотреть, какие именно приложения имеют доступ к уведомлениям на вашем смартфоне. Это можно сделать в разделе "Настройки — Приложения и уведомления — Дополнительно — Специальный доступ — Доступ к уведомлениям". Если же читать уведомления могут неизвестные приложения, их необходимо срочно отключить.

https://ria.ru/20210409/smartfon-1727588144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/avia-1727366073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зак доффман, netflix, whatsapp inc., forbes, google android, технологии