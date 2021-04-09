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Лучшие фото недели: стычка красавиц, марсианское селфи и парад шляп
Лучшие фото недели: стычка красавиц, марсианское селфи и парад шляп
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 09.04.2021
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perseverance (марсоход)
коронавирус covid-19
нью-йорк
католическая пасха
су-30см
протесты
международный день памяти жертв холокоста
балтийское море
борис джонсон
корнуолл
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
нью-йорк
балтийское море
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москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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perseverance (марсоход), коронавирус covid-19, нью-йорк, католическая пасха, су-30см, протесты, международный день памяти жертв холокоста, балтийское море, борис джонсон, корнуолл, марс, московский зоопарк, патриарх кирилл (владимир гундяев), миг-29, полина гагарина, москва, исландия, бангкок, хайдарабад, миннеаполис, китай, ереван, белфаст, норвегия, бразилия, вена, венгрия, майами, кубинка, израиль, вакцинация, медведь, мода, вулкан, мадрид, фото, фото

Лучшие фото недели: стычка красавиц, марсианское селфи и парад шляп

11:00 09.04.2021 (обновлено: 11:06 09.04.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Выступление артистов на ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

Выступление на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
1 из 30

Выступление артистов на ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2021 / Halldor Kolbeins

Вертолет пролетает над извергающимся вулканом Фаградальсфьядль в Исландии.

Вертолет пролетает над лавой, вытекающей из трещины вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес в Исландии
2 из 30

Вертолет пролетает над извергающимся вулканом Фаградальсфьядль в Исландии.

© AFP 2021 / Halldor Kolbeins
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity.

Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity
3 из 30

Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© AFP 2021

"Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис мира 2020" Кэролайн Джури отбирает корону у "Миссис Шри-Ланка 2021" Пушпики Де Силвы, заявив, что победительница разведена, то есть нарушила условия конкурса.

Победительница конкурса Миссис Шри-Ланка 2020 Кэролайн Джури снимает корону с Мисс Шри-Ланка 2021
4 из 30

"Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис мира 2020" Кэролайн Джури отбирает корону у "Миссис Шри-Ланка 2021" Пушпики Де Силвы, заявив, что победительница разведена, то есть нарушила условия конкурса.

© AFP 2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS

Мужчина читает Коран в Большой мечети столицы Йемена Саны.

Мужчина читает Коран в Большой мечети Саны, Йемен
5 из 30

Мужчина читает Коран в Большой мечети столицы Йемена Саны.

© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS
© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза.

Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза
6 из 30

Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза.

© РИА Новости / Виктор Драчев
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участницу акции протеста у здания правительства Армении в Ереване.

Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна у здания правительства Армении в Ереване
7 из 30

Полицейские задерживают участницу акции протеста у здания правительства Армении в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© AFP 2021

Нидерландское судно Eemslift Hendrika терпит бедствие у берегов Норвегии.

Нидерландское судно Eemslift Hendrika терпит крушение у берегов Норвегии
8 из 30

Нидерландское судно Eemslift Hendrika терпит бедствие у берегов Норвегии.

© AFP 2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-BASHA

Рабочий помогает рыть могилы для жертв COVID-19 в Йемене.

Йеменский рабочий помогает экскаватору рыть могилы для жертв COVID-19 на кладбище в городе Таиз
9 из 30

Рабочий помогает рыть могилы для жертв COVID-19 в Йемене.

© AFP 2021 / AHMAD AL-BASHA
© AP Photo / Michael Probst

Чайка на берегу Балтийского моря в Германии.

Чайка на берегу Балтийского моря в Тиммендорфер-Штранд, Германия
10 из 30

Чайка на берегу Балтийского моря в Германии.

© AP Photo / Michael Probst
© AFP 2021 / Mladen Antonov

Девушка прививается от коронавируса в Бангкоке.

Девушка прививается от коронавируса в Бангкоке
11 из 30

Девушка прививается от коронавируса в Бангкоке.

© AFP 2021 / Mladen Antonov
© REUTERS / Jason Cairnduff

Горящий автобус в Белфасте.

Горящий автобус в Белфасте
12 из 30

Горящий автобус в Белфасте.

© REUTERS / Jason Cairnduff
© AFP 2021 / Tom Nicholson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ест мороженое в Корнуолле.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ест мороженое в Корнуолле
13 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ест мороженое в Корнуолле.

© AFP 2021 / Tom Nicholson
© AFP 2021 / Jeff Pachoud

Во Франции виноградники спасают от заморозков, зажигая между лозами огни.

Спасение урожая винограда от заморозков во Франции
14 из 30

Во Франции виноградники спасают от заморозков, зажигая между лозами огни.

© AFP 2021 / Jeff Pachoud
© AFP 2021 / Gabriel Bouys

Показ коллекции испанского дизайнера Андреса Сарды на неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.

Модель представляет коллекцию испанского дизайнера Andres Sarda на неделе моды Mercedes Benz в Мадриде
15 из 30

Показ коллекции испанского дизайнера Андреса Сарды на неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.

© AFP 2021 / Gabriel Bouys
© AFP 2021 / Joe Klamar

Снегопад в Вене.

Снегопад в Вене. 6 апреля 2021
16 из 30

Снегопад в Вене.

© AFP 2021 / Joe Klamar
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
17 из 30
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / Bernadett Szabo

Празднование Пасхи в Венгрии.

Празднование Пасхи в Менфёшанаке, Венгрия
18 из 30

Празднование Пасхи в Венгрии.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Девушка фотографируется в дизайнерском квартале Майами.

Девушки фотографируются в дизайнерском квартале Майами
19 из 30

Девушка фотографируется в дизайнерском квартале Майами.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк

Праздник поминовения усопших Цинмин в Китае.

Праздник Цинмин в Китае
20 из 30

Праздник поминовения усопших Цинмин в Китае.

© РИА Новости / Мигель Кандела
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© REUTERS / Eduardo Munoz

Девушка на ежегодном пасхальном параде и фестивале шляп в Нью-Йорке.

Девушка на ежегодном пасхальном параде и фестивале шляп в Нью-Йорке
21 из 30

Девушка на ежегодном пасхальном параде и фестивале шляп в Нью-Йорке.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Рикша отдыхает на фруктовом рынке в Хайдарабаде в Индии.

Рикша отдыхает на фруктовом рынке в Хайдарабаде в Индии
22 из 30

Рикша отдыхает на фруктовом рынке в Хайдарабаде в Индии.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© REUTERS / Pilar Olivares

Моник Фернанда де Асис с детьми и собакой возле их дома в Бразилии после получения продовольственной помощи во время пандемии коронавируса.

Моник Фернанда де Асис у дверей своего дома с дочерью Эстер и сыном Мигелем, играющим с собакой
23 из 30

Моник Фернанда де Асис с детьми и собакой возле их дома в Бразилии после получения продовольственной помощи во время пандемии коронавируса.

© REUTERS / Pilar Olivares
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает белых голубей по окончании Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста в Храме Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает белых голубей после окончания Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста в Храме Христа Спасителя
24 из 30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает белых голубей по окончании Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста в Храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© AFP 2021 / STR

Люди наблюдают за птицами на заболоченной территории у реки Ялу в Китае.

Люди наблюдают за птицами на заболоченной территории у реки Ялу в северо-восточной провинции Китая Ляонин
25 из 30

Люди наблюдают за птицами на заболоченной территории у реки Ялу в Китае.

© AFP 2021 / STR
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Полина Гагарина выступает на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.

Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
26 из 30

Певица Полина Гагарина выступает на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГималайский медведь в вольере Московского зоопарка.
Гималайский медведь в вольере Московского зоопарка
27 из 30
Гималайский медведь в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / Corinna Kern

Люди слушают двухминутную сирену в День памяти жертв Холокоста в Израиле.

Люди слушают двухминутную сирену в День памяти жертв Холокоста в Израиле
28 из 30

Люди слушают двухминутную сирену в День памяти жертв Холокоста в Израиле.

© REUTERS / Corinna Kern
© AFP 2021 / Tarso Sarraf

Работник благотворительной больницы в Бразилии поздравляет пациента с Пасхой.

Медицинский работник из португальской благотворительной больницы в Белене, штат Пара, Бразилия поздравляет пациента в рамках празднования Пасхи
29 из 30

Работник благотворительной больницы в Бразилии поздравляет пациента с Пасхой.

© AFP 2021 / Tarso Sarraf
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Выступление танцевального коллектива New Black City на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе.

Выступление New Black City на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе
30 из 30

Выступление танцевального коллектива New Black City на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
 
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