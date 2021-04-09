Лучшие фото недели: стычка красавиц, марсианское селфи и парад шляп
Выступление артистов на ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.
Выступление артистов на ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.
Вертолет пролетает над извергающимся вулканом Фаградальсфьядль в Исландии.
Вертолет пролетает над извергающимся вулканом Фаградальсфьядль в Исландии.
Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity.
"Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис мира 2020" Кэролайн Джури отбирает корону у "Миссис Шри-Ланка 2021" Пушпики Де Силвы, заявив, что победительница разведена, то есть нарушила условия конкурса.
"Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис мира 2020" Кэролайн Джури отбирает корону у "Миссис Шри-Ланка 2021" Пушпики Де Силвы, заявив, что победительница разведена, то есть нарушила условия конкурса.
Мужчина читает Коран в Большой мечети столицы Йемена Саны.
Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза.
Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза.
Полицейские задерживают участницу акции протеста у здания правительства Армении в Ереване.
Полицейские задерживают участницу акции протеста у здания правительства Армении в Ереване.
Нидерландское судно Eemslift Hendrika терпит бедствие у берегов Норвегии.
Рабочий помогает рыть могилы для жертв COVID-19 в Йемене.
Чайка на берегу Балтийского моря в Германии.
Чайка на берегу Балтийского моря в Германии.
Девушка прививается от коронавируса в Бангкоке.
Горящий автобус в Белфасте.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ест мороженое в Корнуолле.
Во Франции виноградники спасают от заморозков, зажигая между лозами огни.
Показ коллекции испанского дизайнера Андреса Сарды на неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.
Показ коллекции испанского дизайнера Андреса Сарды на неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.
Снегопад в Вене.
Празднование Пасхи в Венгрии.
Девушка фотографируется в дизайнерском квартале Майами.
Праздник поминовения усопших Цинмин в Китае.
Девушка на ежегодном пасхальном параде и фестивале шляп в Нью-Йорке.
Рикша отдыхает на фруктовом рынке в Хайдарабаде в Индии.
Рикша отдыхает на фруктовом рынке в Хайдарабаде в Индии.
Моник Фернанда де Асис с детьми и собакой возле их дома в Бразилии после получения продовольственной помощи во время пандемии коронавируса.
Моник Фернанда де Асис с детьми и собакой возле их дома в Бразилии после получения продовольственной помощи во время пандемии коронавируса.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает белых голубей по окончании Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста в Храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает белых голубей по окончании Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста в Храме Христа Спасителя.
Люди наблюдают за птицами на заболоченной территории у реки Ялу в Китае.
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.
Люди слушают двухминутную сирену в День памяти жертв Холокоста в Израиле.
Работник благотворительной больницы в Бразилии поздравляет пациента с Пасхой.
Работник благотворительной больницы в Бразилии поздравляет пациента с Пасхой.
Выступление танцевального коллектива New Black City на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе.
Выступление танцевального коллектива New Black City на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе.