https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

Биография герцога Эдинбургского Филиппа

Биография герцога Эдинбургского Филиппа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года в семье принца Андрея... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:14

2021-04-09T15:14

2021-04-09T16:52

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

справки

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года в семье принца Андрея (1882-1944), сына короля Греции Георга I, и Алисы Баттенберг (1885-1969), принцессы Греческой и Датской. Из-за развязавшейся греко-турецкой войны (1919-1922) дядя Филиппа, король Константин I (1868-1923), был вынужден отречься от престола, затем под арестом оказался отец герцога – принц Андрей. Вскоре суд принял решение изгнать принца Андрея из Греции, и семья эмигрировала во Францию на военном британском корабле.Семья обосновалась в парижском пригороде Сен-Клу. Филипп учился в американской школе в Париже, затем отправился в Великобританию для обучения в школе Cheam, затем учился в Германии в Schule Schloss Salem и школе Gordonstoun в Шотландии. В 1939 году Филипп вступил в Королевский военно-морской флот Великобритании: проучившись год в колледже в Дартмуте, он был лучшим кадетом на курсе. В это время Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, посещавшей вместе со своим отцом Георгом VI Королевский военно-морской колледж. Филиппу на тот момент было 18 лет, Елизавете – 13 лет. Между ними завязалась переписка.В 1940 году принц Филипп в звании мичмана отправился на Вторую мировую войну, воевал в Индийском океане, в конце 1940 года присоединился к флоту на Средиземноморье. Войну он закончил лейтенантом. В первые годы войны принцесса Елизавета и принц Филипп не виделись, однако переписка не прекращалась.В 1943 году между Филиппом и Елизаветой начался роман, в июле 1947 года было объявлено о помолвке.20 ноября 1947 года Филипп, отказавшись от своих греческих и датских титулов, приняв британское подданство и взяв фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен, женился на принцессе Елизавете. Церемония прошла Вестминстерском аббатстве и транслировалась по всему миру по радио.Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятила мужа в принцы.В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, Елизавета поехала вместе с ним. В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.В 1952 году после смерти короля Георга VI Елизавета была провозглашена королевой Великобритании. С этого момента вся жизнь герцога Эдинбургского Филиппа была посвящена королеве и патронируемым им организациям, общее число которых достигало 800. Особое внимание он уделял вопросам развития науки, промышленности, охраны окружающей среды.Герцог был заядлым спортсменом. До начала 1970-х годов принц Филипп регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей – вид спорта, который он же и популяризовал. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.Другим его увлечением были живопись маслом и коллекционирование. В частности, герцог собрал коллекцию современных комиксов.Принц Филипп был известен не только своим остроумием, но и умением шутить "на грани". Он не раз оказывался в центре скандалов из-за оброненного не вовремя резкого (а иногда и вовсе нецензурного) словца, но при этом зачастую истории про его высказывания оказывались выдумками журналистов, которых герцог не жаловал.4 мая 2017 года стало известно, что принц Филипп объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей. В марте 2021 года принц Филипп перенес операцию на сердце.9 апреля 2021 года герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.Принц Филипп самое продолжительное время в британской истории был консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех мужчин в британской королевской семье за всю историю. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизаветы II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось. У королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей: старший сын Чарльз Филип Артур Георг, принц Уэльский (1948 года рождения); принцесса Анна Элизабет Элис Луиза (1950 года рождения); принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский (1960 года рождения); принц Эдвард Энтони Ричард Луис, граф Уэссекский (1964 года рождения).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, справки