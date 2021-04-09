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В Великобритании умер супруг Елизаветы II принц Филипп
В Великобритании умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:03
2021-04-09T15:44
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.Принц скончался сегодня утром в Виндзорском замке — резиденции британских монархов в графстве Беркшир.С 2017 года супруг королевы отказался от участия в публичных мероприятиях. В середине февраля его госпитализировали, за несколько дней до этого он и королева получили первые уколы вакцины от COVID-19. В больнице он провел около месяца. Позднее СМИ писали, что Филипп успешно перенес операцию на сердце.Принц Филипп — сын греческого и датского принца Филиппа — родился 10 июня 1921 года в Греции. После того, как в 1922 году старший брат его отца отказался от престола, семью принца Филиппа изгнали из Греции.С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский

В Великобритании умер супруг Елизаветы II принц Филипп

14:03 09.04.2021 (обновлено: 15:44 09.04.2021)
 
© AP Photo / Adrian Dennis, pool Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II
Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Adrian Dennis, pool
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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.
Принц скончался сегодня утром в Виндзорском замке — резиденции британских монархов в графстве Беркшир.
С 2017 года супруг королевы отказался от участия в публичных мероприятиях. В середине февраля его госпитализировали, за несколько дней до этого он и королева получили первые уколы вакцины от COVID-19. В больнице он провел около месяца. Позднее СМИ писали, что Филипп успешно перенес операцию на сердце.
© AP Photo / Leslie PriestКоролева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Leslie Priest
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
Принц Филипп — сын греческого и датского принца Филиппа — родился 10 июня 1921 года в Греции. После того, как в 1922 году старший брат его отца отказался от престола, семью принца Филиппа изгнали из Греции.
С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.
У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
© AFP 2021 / Leon NealБританский принц Филипп
Британский принц Филипп - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AFP 2021 / Leon Neal
Британский принц Филипп
 
Умер принц Филипппринц Филипп, герцог Эдинбургский
 
 
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