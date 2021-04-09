Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.
Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филип был единственной любовью Елизаветы.
Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филип был единственной любовью Елизаветы.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.
В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.
В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.
В 1951 году Филип ушел в отставку с военной службы.
В 1951 году Филип ушел в отставку с военной службы.
В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.
В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.
Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.
Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.
Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.
Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.
"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.
"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.
"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.
"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.
Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.
Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.
В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.
В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.
Принц Филип был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.
Принц Филип был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.
В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.
В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.
Последние годы жизни принца Филипа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.
Последние годы жизни принца Филипа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.
Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филип олицетворял собой целую эпоху.
Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филип олицетворял собой целую эпоху.
Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филипу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.
Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филипу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.
Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филип был единственной любовью Елизаветы.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.
В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.
В 1951 году Филип ушел в отставку с военной службы.
В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.
Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.
Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.
"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.
"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.
Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.
В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.
Принц Филип был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.
В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.
Последние годы жизни принца Филипа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.
Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филип олицетворял собой целую эпоху.
Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филипу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.