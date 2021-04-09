https://ria.ru/20210409/filipp-1727540954.html

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

На 100-м году жизни умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. Об этом в Twitter сообщил Букингемский дворец. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:15

2021-04-09T14:15

2021-04-09T16:31

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

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ЛОНДОН, 9 апр — РИА Новости. На 100-м году жизни умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. Об этом в Twitter сообщил Букингемский дворец."С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — говорится в сообщении.Принц скончался сегодня утром в Виндзорском замке — резиденции британских монархов в графстве Беркшир.С 2017 года супруг королевы отказался от участия в публичных мероприятиях. В середине февраля его госпитализировали, за несколько дней до этого он и королева получили первые уколы вакцины от COVID-19. В больнице он провел около месяца. Позднее СМИ писали, что Филипп успешно перенес операцию на сердце. Принц Филипп — сын греческого и датского принца Андрея — родился 10 июня 1921 года в Греции. После того как в 1922-м старший брат его отца отказался от престола, семью принца Филиппа изгнали из страны.С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили герцогом Эдинбургским.У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html

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