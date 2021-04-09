В ВСУ исключили силовой вариант "освобождения" Донбасса
16:36 09.04.2021 (обновлено: 19:01 09.04.2021)
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. "Освобождение" Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а это неприемлемо для Киева, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
"Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", — цитирует его пресс-центр Генштаба.
По словам Хомчака, украинские власти считают политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе приоритетным. При этом он добавил, что ВСУ готовы к адекватному ответу как на эскалацию конфликта, так и на "осложнение военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг страны".
Ситуация в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота. С февраля обстановка начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.
На прошлой неделе Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. В ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения