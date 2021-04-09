https://ria.ru/20210409/donbass-1727582107.html

В ВСУ исключили силовой вариант "освобождения" Донбасса

В ВСУ исключили силовой вариант "освобождения" Донбасса

"Освобождение" Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а это неприемлемо для Киева, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:36

2021-04-09T16:36

2021-04-09T19:01

руслан хомчак

донбасс

украина

в мире

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КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. "Освобождение" Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а это неприемлемо для Киева, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак."Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", — цитирует его пресс-центр Генштаба.По словам Хомчака, украинские власти считают политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе приоритетным. При этом он добавил, что ВСУ готовы к адекватному ответу как на эскалацию конфликта, так и на "осложнение военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг страны".Ситуация в ДонбассеВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота. С февраля обстановка начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.На прошлой неделе Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. В ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.В свою очередь, президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.

https://ria.ru/20210409/kovid-1727412291.html

донбасс

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руслан хомчак, донбасс, украина, в мире