https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

Минобороны опубликовало уникальные документы о зверствах фашистов

Минобороны опубликовало уникальные документы о зверствах фашистов

Министерство обороны РФ открыло в пятницу на своем сайте раздел "Забвению не подлежит", где опубликованы документы и фотоснимки времен Второй мировой войны,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T00:26

2021-04-09T00:26

2021-04-09T10:10

россия

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

сталинград

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло в пятницу на своем сайте раздел "Забвению не подлежит", где опубликованы документы и фотоснимки времен Второй мировой войны, рассказывающие о зверствах солдат и офицеров Вермахта, гражданского персонала фашистской Германии и их пособников в концлагерях, лагерях военнопленных, а также на оккупированных территориям. Приведены свидетельства массовых убийств фашистами мирного населения, в том числе детей и младенцев.Открытие раздела приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемому ежегодно 11 апреля. В этот день в 1945 году было поднято восстание в крупнейшем концентрационном лагере Бухенвальд.Документы публикуются из фондов Центрального архива Минобороны. Как отмечают в ведомстве, "приведены свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы – русских, украинцев и белорусов, поляков и австрийцев, словенцев, болгар и представителей других народностей и национальностей"."Публикация архивных документов периода Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - подчеркивают в министерстве.Прибивали кольями к землеОдин из актов архива рассказывает об обнаружении лагеря военнопленных под Сталинградом, где были замучены до 1500 советских солдат. Лагерь располагался в хуторе Алексеевка Городищенского района Сталинградской области. Согласно документу, лагерь был обнесен двумя рядами колючей проволоки, внутри периметра располагались землянки. Посреди лагеря была устроена площадка, которую солдаты Красной армии нашли "сплошь залитой кровью".Как отмечается в документе, "обнаружено зверски замученных до 1500 человек бойцов и командиров Рабоче-крестьянской Красной армии". "При осмотре трупов установлено – большинство трупов с разбитыми черепами, распоротыми животами, с отрубленными головами, ногами, руками. Много трупов обожжённых, с подпаленными пятками. Два трупа прибиты кольями к земле. У одного в рот вбито две железных ложки", - отмечается в акте, составленном офицерами.Военврачом части, занявшей Алексеевку, было установлено, что военнопленные были доведены до полного истощения, фашисты ломали их головы прикладами. Затем трупы оттаскивались в землянки и блиндажи.Другой документ свидетельствует о жутких условия содержания советских военнопленных в концлагере, созданном осенью 1941 года на бывшем сенном пункте города Демянска (ныне – в составе Новгородской области). В первые несколько месяцев узники лагеря, которых к концу 1941 года было около 13 тысяч человек, находились под открытым небом. Позднее были устроены бункера-землянки для военнопленных, в которые загоняли по 70-80 человек. В этих условиях негде было даже сидеть, поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя. Охрана лагеря пользовалась любым удобным случаем для физического истребления военнопленных. К маю 1942 года в Демянском лагере из 13 тысяч узников в живых оставалось лишь 700 военнопленных.Кололи грудных детей штыкамиЕще один акт, составленный на основе показаний местных жителей, рассказывает о зверствах немецких карателей в селе Теница Черниговской области. Согласно документу, 23 февраля 1943 года в село прибыл немецкий карательный отряд. Фашисты согнали 28 колхозных семей, которых затем вывозили на грузовых машинах к месту казни и расстреливали по 2-3 человека."Слышались стоны и плач, фашистские изверги бросали грудных детей на трупы убитых, приканчивали их из автоматов, кололи штыками", - описывают очевидцы событий.Отмечается, что многие из тех, кого везли на казнь, по дороге сходили с ума. "Обезумевшая 22-летняя Екатерина Галинская изорвала на себе всю одежду. Ее немцы-палачи закололи штыками. 14-летний Иван Потупко соскочил с машины и начал бежать, каратели догнали мальчика и кинжалами отсекли ему ноги", - говорится в документе. Согласно акту, всего было расстреляно и сожжено 132 жителя деревни. В том числе были убиты и сожжены несколько девочек полутора и трех лет, многие другие дети.О безжалостности немецких военных к советским людям, независимо от пола и возраста говорит другое свидетельство. В разделе приводятся трофейные снимки, снятые с убитого немецкого ефрейтора Оскара Вроновски. В личном фотоальбоме фашиста присутствуют кадры убитых женщин и детей. В частности, приводятся снимки убитого в июле 1941 года Васи Вольманова вместе с двумя его младшими братьями и двумя младшими сестрами.На других документальных снимках архива Минобороны показаны раскопки мест массового расстрела фашистами мирных жителей в городе Сокаль Львовской области Украины. Особняком стоит фото расстрелянных в противотанковом рву детей, на переднем плане запечатлён труп двухлетнего ребенка с разбитым черепом."Рабочий лагерь"Целый ряд опубликованных документов посвящен зверствам в концлагерях. В том числе приводится обширный отчет начальника политического управления 1-го Украинского фронта о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в лагере Освенцим.Другое свидетельство - расследование военной прокуратуры 65-й армии о зверствах немцев в созданных для массового уничтожения мирного населения лагерях в районе станции Треблинка Варшавского воеводства. Документ составлен в сентябре 1944 года, сразу после освобождения этих мест войсками 1-го Белорусского фронта.Согласно расследованию, лагеря были созданы в 1941 и 1942 годах. При этом первый лагерь "скромно" назван немцами "Арбайтслагерь", то есть "рабочий лагерь", а второй, созданный позднее почти на год, получил название "Тодлагерь" – "лагерь смерти". В расследовании лагерь под номером два обозначается как международный комбинат смерти."Ежедневно в лагерь поступало 3-4 эшелона по 6-8 тысяч людей в каждом. Эшелоны поступали из различных оккупированных стран Европы: оккупированных областей СССР, Чехословакии, Австрии, Болгарии, Греции, Польши, а также территории собственно Германии", - говорится в документе. Следствием установлено, что только за год – с июля 1942 года по август 1943 года – сюда было привезено около 3 миллионов людей из различных стран оккупированной Европы. Были грудные дети и старики, было много женщин.Издевательства и массовые убийства людей начинались еще по дороге в треблинские лагеря. Схваченные где угодно (на улицах, в собственных домах, на предприятиях и в учреждениях), без каких-либо предупреждений и обвинений, люди загонялись в подготовленные товарные эшелоны, куда их набивали по 100-200 человек в каждый вагон, имевший лишь одно небольшое окошко. В течение нескольких суток в пути конвоирами двери вагонов ни разу не открывались. Пищу и даже воду люди не получали вовсе. При таких условиях, а также от периодических расстрелов вагонов, "во многих случаях до половины людей из числа погруженных в вагоны оказывались мертвыми", указывается в расследовании.Основная масса заключенных сразу по прибытии в лагерь отправлялась в так называемые "бани", где происходило их умерщвление газом. Оставшиеся узники работали с 6 часов и до поздней ночи, при этом администрацией лагеря отпускалось всего по 200 граммов хлеба в день на человека.Унтерштурмфюрер Треблинского лагеря Сепп "жестоко порол кнутом раздетых до гола людей, грудных детей вырывал из рук матерей и на их глазах убивал детей особым, им самим избранным способом: брал грудного ребенка за ноги и ударял головой об стену", говорится в расследовании. Другой немецкий унтерштурмфюрер из этого же лагеря любил забивать людей насмерть, нанося удары кнутом по голове.Без срока давностиС многочисленными другими свидетельствами зверств фашистов можно ознакомиться на сайте Минобороны - http://ww2prisoners.mil.ru/Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина."Информация, опубликованная на сайте Минобороны России, может носить ограничительный характер и не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия", - отмечают в Минобороны

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210403/imperiya-1604018323.html

https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сталинград, москва, германия, ссср, общество