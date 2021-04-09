https://ria.ru/20210409/derevnya-1727193304.html

Дни под Дном. История единственной жительницы умирающей деревни

Дни под Дном. История единственной жительницы умирающей деревни

Галина Павловна ходит к колодцу по разбитой дороге, топит печь, по весне сажает картошку — все сама, дети и внуки давно не навещают. Она не сердится, понимает:... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:00

2021-04-09T08:00

2021-04-09T11:40

пожилые

старость

белая церковь (город)

псковская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Мария Семенова. Галина Павловна ходит к колодцу по разбитой дороге, топит печь, по весне сажает картошку — все сама, дети и внуки давно не навещают. Она не сердится, понимает: у них дела. Летом в деревню Егольско, что в Псковской области, приезжают дачники. Зимой 81-летняя пенсионерка остается одна. Раньше мечтала: нашелся бы добрый трудолюбивый дедушка, чтобы не стареть в пустом доме. Сейчас об этом уже не заговаривает, только вздыхает: "Одна я одинешенька". "Все вымерли"Галина Худякова родилась в Белой Церкви, на Украине. Вышла замуж за военного, перебрались в Дно, городок под Псковом. Муж начал выпивать, дебоширить, Галина махнула рукой: "Лучше уж самой по шабашкам вкалывать". Так и расстались. В деревню Егольско она переехала уже со вторым супругом: работала дояркой, он — скотником. Тогда тут жили 50 человек. "Был магазин маленький деревянный. В лавке за хлебом стоишь в очереди. А сейчас все вымерли", — рассказывает пенсионерка. Десять лет назад умер муж, после инсульта. "Всю деревню разломали, обворовали. Я не уезжаю, а то бы и мой дом разобрали", — говорит Галина Павловна.Худякова родила четверых: старший сын умер, младший пошел по кривой дорожке, несколько раз сидел, одна дочь переехала в Санкт-Петербург, другая — с семьей в Дне. Никто мать не навещает. "Неудобно ездить: раньше автобус ходил вечером, потом отменили. Только доберешься, уже надо обратно. Я сама не прошу никого, и меня никто не трогает", — оправдывает она детей.Галина Павловна живет в кирпичном доме на три комнаты — слишком много для одинокой пенсионерки. Протопить сложно — полы ледяные. Стены рушатся. "Кирпичи обвалились, надо перекладывать, но откуда у меня такие деньги. Окна хотела пластиковые поставить, говорю: "Дайте рассрочку, чего боитесь, если умру, так заберете дом". Нет, не дали". Пенсионерка выращивает фрукты и овощи, ходит в лес за грибами и ягодами, делает заготовки. Правда, этим летом уже не пойдет — опасается. "В прошлом году заблудилась. Спасибо, меня искали — скорая, милиция, вертолет. Я в лесу ночевала. Ночь выдалась спокойная, тихая. Есть, пить хотелось, воды нигде не было. Вертолет-то я слыхала, кричала, а толку". "Такая бабья доля"Кроме Худяковой в Егольско бывают только почтальон, который приносит пенсию, и соцработник Елена Шарапова — она из деревни Морино, в пятнадцати километрах от Галины Павловны. Приезжает автолавка. "Магазинов-то нет. А лавку надо дождаться, другой раз и прозеваю". Благо через деревню пролегает региональная трасса — до Дна можно добраться общественным транспортом. "Иду не на остановку — она почти на краю деревни, а потихоньку к дороге, где колодец. Поднимаю руку, автобус останавливается. А на днях маршрутка проехала мимо — народу битком". Когда не хватает воды, что приносит соцработник Елена, пенсионерка спускается от дома на пригорке к колодцу. "Набираю пятилитровую банку. На дороге лужи, зимой-то хорошо, трактор чистил снег. Надо бы подсыпать, чтобы не так ноги спотыкались".Каждый год до холодов нужно выкроить из небольшой пенсии четыре тысячи на покупку дров — их привозит на тракторе из Морино Павел, муж соцработницы. Елена Шарапова вздыхает: дрова есть и в окрестных деревнях, но там не хотят помогать Худяковой. "И девяносто девять копеек"Галина Павловна жалуется: раньше социальное обслуживание было бесплатным, а теперь нет — "Пришла бумажка на 367 рублей и 99 копеек".Все потому, что после восьмидесятилетия пенсию подняли до 16 тысяч. "Дала ей квитанцию расписаться, она рассердилась, — вспоминает Шарапова. — Так позвони тогда, откажись от соцработника. Тоже не хочет. Как разошлась! Хорошо, говорю, давай я эти триста рублей сама заплачу". О подопечной она рассказывает без прикрас и все же с любовью, как о родном человеке, с которым непросто. "Шустрая бабуля, — смеется Елена. — Работящая: хоть ползком, но все равно будет что-то делать. Однажды смотрю: у нее во дворе палки лежат по пять метров длиной и диаметром сантиметров тридцать. Это она сама себе забор строит. Мне 45, а я их поднять не могу. "Баб, — укоряю ее, — тебе же 80 лет!" — "Ну а что, мне сидеть, что ли?" Бывает, и три раза в неделю к ней приезжаю. Окно случайно разобьет — меня набирает. По телефону иногда трижды в день беседуем. Она хочет общения, ей соцработник нужен не столько для физической помощи, сколько для моральной поддержки. Однажды звонит: "Ой, вода закончилась, дров нет". Отправляю Пашу, мужа. Вода наношена, целая веранда дров. Говорит: "А мне скучно, хочу, чтобы вы просто приехали". С Худяковой, как и со всеми подопечными, есть договор на оказание соцуслуг. Там указана доставка лекарств, воды (не более семи литров) и дров в дом или баню — их переносят из сарая на веранду. Но и с Галиной Павловной, и с другими Елена постоянно выходит за пределы контракта. "Набирает мне, говорит, что сидит голодная. И ведь обманывает. Ну как другие живут на минимальную пенсию, а у нее 16 тысяч? Но я все равно дома из подвала достаю картошку, набираю три десятка яиц — своих, бесплатных, — и везу. И она очень это любит, но не понимает, что я-то трачу на это деньги и здоровье". Елена уже десять лет соцработник — здесь сложнее, чем в городе, но она справляется. "Я не несу ровно столько продуктов, сколько в договоре прописано. Тащу по три сумки в зубах через сугробы. Физически для меня нет ничего тяжелого, а вот морально такой труд убивает. Постоянно нужно угадывать, что от тебя хотят. Приходишь — не здороваются. "Ты чего злишься?" — "А нога болит". Ну я-то в этом не виновата!" "Одна-одинешенька"Больше всего Галина Павловна мечтает переселиться в город, к людям — хотя бы в маленькую "однушку". "Уже говорила Шауркину (главе Дновского района. — Прим. ред.): заберите дом, дайте мне квартиру, чтобы народ был вокруг. Дачники три месяца побудут, а потом уезжают. Все одна-одинешенька, а мне ведь уже 82-й год пошел".Районный глава Михаил Шауркин рассказал РИА Новости, что у Худяковой есть жилье, поэтому в очереди на квартиру она не значится. И добавил, что единственную жительницу деревни не бросают на произвол судьбы. "Помогаем, колодец новый построили на месте старого. Каждое лето траву косим. Ни разу не отказали. И автолавка регулярно приезжает, с транспортом проблем нет". Галине Павловне остается ждать лета, когда ее одиночество нарушат — хоть ненадолго.

https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html

https://ria.ru/20201214/derevnya-1588806309.html

белая церковь (город)

псковская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожилые, старость, белая церковь (город), псковская область, санкт-петербург, общество