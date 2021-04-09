https://ria.ru/20210409/baykonur-1727477711.html
"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету
"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету
Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:52
2021-04-09T09:52
2021-04-09T12:01
россия
константин бусыгин
космос - риа наука
байконур (город)
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Дня космонавтики глава администрации города Константин Бусыгин.""Гагаринский старт" закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ", - рассказал глава города.Кроме того, он сообщил, что с 2021 года началось финансирование реконструкции стартовой площадки ракеты "Зенит" под ракету "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" ("Назарбаевский старт")."Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов", - сказал Бусыгин.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210304/kosmodrom-1599849877.html
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россия, константин бусыгин, космос - риа наука, байконур (город), казахстан