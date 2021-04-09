https://ria.ru/20210409/baykonur-1727477711.html

"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету

"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету

Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:52

2021-04-09T09:52

2021-04-09T12:01

россия

константин бусыгин

космос - риа наука

байконур (город)

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149263/94/1492639418_0:83:3000:1771_1920x0_80_0_0_14b042dee2aeea5a9287aeabc361d016.jpg

БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Дня космонавтики глава администрации города Константин Бусыгин.""Гагаринский старт" закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ", - рассказал глава города.Кроме того, он сообщил, что с 2021 года началось финансирование реконструкции стартовой площадки ракеты "Зенит" под ракету "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" ("Назарбаевский старт")."Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов", - сказал Бусыгин.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210304/kosmodrom-1599849877.html

https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html

россия

байконур (город)

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин бусыгин, космос - риа наука, байконур (город), казахстан