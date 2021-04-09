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"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету
"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету
Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:52
2021-04-09T12:01
россия
константин бусыгин
космос - риа наука
байконур (город)
казахстан
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Дня космонавтики глава администрации города Константин Бусыгин.""Гагаринский старт" закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ", - рассказал глава города.Кроме того, он сообщил, что с 2021 года началось финансирование реконструкции стартовой площадки ракеты "Зенит" под ракету "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" ("Назарбаевский старт")."Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов", - сказал Бусыгин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210304/kosmodrom-1599849877.html
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россия, константин бусыгин, космос - риа наука, байконур (город), казахстан

"Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету

09:52 09.04.2021 (обновлено: 12:01 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур". 20 апреля 2017
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур. 20 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой "Гагаринским стартом", начнется в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Дня космонавтики глава администрации города Константин Бусыгин.
""Гагаринский старт" закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ", - рассказал глава города.
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 03:12
Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
Кроме того, он сообщил, что с 2021 года началось финансирование реконструкции стартовой площадки ракеты "Зенит" под ракету "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" ("Назарбаевский старт").
"Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов", - сказал Бусыгин.
Читайте полный текст интервью >>
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года
 
РоссияКонстантин БусыгинКосмос - РИА НаукаБайконур (город)Казахстан
 
 
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