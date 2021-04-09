https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html

Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года

Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года

Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:29

2021-04-09T09:29

2021-04-09T12:01

россия

константин бусыгин

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ангара (ракета)

байконур (город)

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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин."До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура", - рассказал он.В настоящее время по пилотируемой программе с космодрома Байконур осуществляются пуски ракет "Союз-2.1а" с пилотируемыми кораблями серии "Союз МС" и грузовыми "Прогресс МС". Помимо того, в рамках пилотируемой программы планируются два пуска ракет "Протон" с многоцелевым лабораторным модулем и научно-энергетическим модулем.С космодрома Восточный пока осуществляются пуски только по непилотируемой программе. Первый пилотируемый полет с Восточного запланирован на 2025 год, когда на новом корабле "Орел", запущенном на орбиту с помощью ракеты "Ангара-А5П", к Международной космической станции отправится первый экипаж.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210409/baykonur-1727472675.html

https://ria.ru/20210408/dukhovnik-1727401186.html

россия

байконур (город)

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2021

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россия, константин бусыгин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), байконур (город)