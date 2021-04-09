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Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года
Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года
Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:29
2021-04-09T12:01
россия
константин бусыгин
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
байконур (город)
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин."До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура", - рассказал он.В настоящее время по пилотируемой программе с космодрома Байконур осуществляются пуски ракет "Союз-2.1а" с пилотируемыми кораблями серии "Союз МС" и грузовыми "Прогресс МС". Помимо того, в рамках пилотируемой программы планируются два пуска ракет "Протон" с многоцелевым лабораторным модулем и научно-энергетическим модулем.С космодрома Восточный пока осуществляются пуски только по непилотируемой программе. Первый пилотируемый полет с Восточного запланирован на 2025 год, когда на новом корабле "Орел", запущенном на орбиту с помощью ракеты "Ангара-А5П", к Международной космической станции отправится первый экипаж.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210409/baykonur-1727472675.html
https://ria.ru/20210408/dukhovnik-1727401186.html
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россия, константин бусыгин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), байконур (город)

Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года

09:29 09.04.2021 (обновлено: 12:01 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2. 1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС -18" на стартовой комплекс космодрома Байконур
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин.
"До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура", - рассказал он.
Универсальный комплекс старт-стенд (УКСС) 17П31 для ракеты-носителя Энергия на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
09:14
Рядом с космодромом Байконур планируют построить солнечную электростанцию
В настоящее время по пилотируемой программе с космодрома Байконур осуществляются пуски ракет "Союз-2.1а" с пилотируемыми кораблями серии "Союз МС" и грузовыми "Прогресс МС". Помимо того, в рамках пилотируемой программы планируются два пуска ракет "Протон" с многоцелевым лабораторным модулем и научно-энергетическим модулем.
С космодрома Восточный пока осуществляются пуски только по непилотируемой программе. Первый пилотируемый полет с Восточного запланирован на 2025 год, когда на новом корабле "Орел", запущенном на орбиту с помощью ракеты "Ангара-А5П", к Международной космической станции отправится первый экипаж.
Читайте полный текст интервью >>
Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) во время освящения ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-18 на стартовом комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 16:26
На Байконуре освятили ракету с кораблем "Ю.А. Гагарин"
 
РоссияКонстантин БусыгинМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Байконур (город)
 
 
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