https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html
Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года
Пилотируемые пуски с Байконура будут проводить до 2028 года
Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:29
2021-04-09T09:29
2021-04-09T12:01
россия
константин бусыгин
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
байконур (город)
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БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр - РИА Новости. Пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Константин Бусыгин."До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура", - рассказал он.В настоящее время по пилотируемой программе с космодрома Байконур осуществляются пуски ракет "Союз-2.1а" с пилотируемыми кораблями серии "Союз МС" и грузовыми "Прогресс МС". Помимо того, в рамках пилотируемой программы планируются два пуска ракет "Протон" с многоцелевым лабораторным модулем и научно-энергетическим модулем.С космодрома Восточный пока осуществляются пуски только по непилотируемой программе. Первый пилотируемый полет с Восточного запланирован на 2025 год, когда на новом корабле "Орел", запущенном на орбиту с помощью ракеты "Ангара-А5П", к Международной космической станции отправится первый экипаж.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210409/baykonur-1727472675.html
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россия, константин бусыгин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), байконур (город)