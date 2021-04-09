Женщин эвакуируют из здания Минобороны Армении на вертолете
14:13 09.04.2021 (обновлено: 14:16 09.04.2021)
ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Женщин эвакуируют на вертолете из здания минобороны Армении, оцепленного родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе, передает Sputnik Армения.
"Как сообщили источники Sputnik Армения в минобороны, в первую очередь вывозят беременных, женщин, у которых проблемы со здоровьем, и тех, кто почувствовал себя плохо прошлой ночью", - говорится в сообщении.
В пятницу источник в министерстве обороны Армении подтвердил РИА Новости блокирование входов в здание ведомства в Ереване родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе. Ранее в Sputnik Армения сообщили, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По данным агентства, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.
Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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