https://ria.ru/20210409/armeniya-1727540400.html

Женщин эвакуируют из здания Минобороны Армении на вертолете

Женщин эвакуируют из здания Минобороны Армении на вертолете

Женщин эвакуируют на вертолете из здания минобороны Армении, оцепленного родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:13

2021-04-09T14:13

2021-04-09T14:16

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ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Женщин эвакуируют на вертолете из здания минобороны Армении, оцепленного родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе, передает Sputnik Армения."Как сообщили источники Sputnik Армения в минобороны, в первую очередь вывозят беременных, женщин, у которых проблемы со здоровьем, и тех, кто почувствовал себя плохо прошлой ночью", - говорится в сообщении.В пятницу источник в министерстве обороны Армении подтвердил РИА Новости блокирование входов в здание ведомства в Ереване родственниками военных, пропавших без вести в Карабахе. Ранее в Sputnik Армения сообщили, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По данным агентства, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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Женщин эвакуируют из здания Минобороны Армении на вертолете Как сообщили источники @SputnikArmenia, из оцепленного родственниками пропавших военнослужащих здания, в первую очередь, вывозят беременных, женщин, у которых проблемы со здоровьем и тех, кто почувствовал себя плохо прошлой ночью. 2021-04-09T14:13 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джейхун байрамов, минобороны армении, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире