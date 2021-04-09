https://ria.ru/20210409/armeniya-1727525699.html
Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция
Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция
Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:48
2021-04-09T13:48
2021-04-09T13:48
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598975856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b5bbaa7c3ea57978af352602f75beb1.jpg
ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.Стражи порядка выстроились перед контрольно-пропускным пунктом у входа в административный комплекс минобороны. Эксцессов и задержаний нет.Ранее Sputnik Армения сообщал, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По его данным, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598975856_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a0389c225246b331ace7227ccf4db8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи порядка выстроились перед контрольно-пропускным пунктом у входа в административный комплекс минобороны. Эксцессов и задержаний нет.
Ранее Sputnik Армения сообщал, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По его данным, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.
Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.
Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане
. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев
и глава МИД Джейхун Байрамов
заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку
передал Еревану
всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.