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Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция
Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция
Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:48
2021-04-09T13:48
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.Стражи порядка выстроились перед контрольно-пропускным пунктом у входа в административный комплекс минобороны. Эксцессов и задержаний нет.Ранее Sputnik Армения сообщал, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По его данным, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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ереван, армения, в мире

Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция

13:48 09.04.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи порядка выстроились перед контрольно-пропускным пунктом у входа в административный комплекс минобороны. Эксцессов и задержаний нет.
Ранее Sputnik Армения сообщал, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По его данным, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.
Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.
Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:00
Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении
 
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