https://ria.ru/20210409/armeniya-1727525699.html

Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция

Здание Министерства обороны Армении оцепила полиция

Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:48

2021-04-09T13:48

2021-04-09T13:48

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598975856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b5bbaa7c3ea57978af352602f75beb1.jpg

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Крупные силы полиции стянуты к зданию минобороны Армении в Ереване, где проходит акция протеста родственников военнослужащих, без вести пропавших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.Стражи порядка выстроились перед контрольно-пропускным пунктом у входа в административный комплекс минобороны. Эксцессов и задержаний нет.Ранее Sputnik Армения сообщал, что в четверг протестующие вновь перекрыли въезды и выезды в здание. Там же дежурят сотрудники полиции. По его данным, с утра четверга ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.Как передает корреспондент РИА Новости, сами протестующие настроены в отношении журналистов агрессивно, на контакты не идут, требуют не освещать акцию, препятствуют проведению съемок.Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы. Они настаивают, что военные находятся в плену в Азербайджане. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, армения, в мире