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Родственники армянских военнопленных перекрыли дороги в Ширакской области
Родственники армянских военнопленных перекрыли дороги в Ширакской области
Родственники военнопленных, находящихся, по данным армянской стороны, в Азербайджане, перекрыли дороги в Ширакской области, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:03
2021-04-09T11:03
джейхун байрамов
мид армении
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Родственники военнопленных, находящихся, по данным армянской стороны, в Азербайджане, перекрыли дороги в Ширакской области, передает Sputnik Армения.По данным агентства, перекрыты дороги Гюмри-Ереван (в районе села Ором), а также в Ашоцк и Ванадзор."Наше требование одно – возвращение наших близких, других требований у нас нет", - сказал один из родственников.Родственники утверждают, что военнослужащие из Ширакской области попали в плен 16 декабря в районе села Хцаберд в Нагорном Карабахе.Кроме того, с утра четверга родные без вести пропавших в ходе эскалации конфликта в Карабахе продолжают блокировать входы в здание оборонного ведомства.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с заявлением Баку.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20210409/armeniya-1727467611.html
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джейхун байрамов, мид армении, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Родственники армянских военнопленных перекрыли дороги в Ширакской области

11:03 09.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Родственники военнопленных, находящихся, по данным армянской стороны, в Азербайджане, перекрыли дороги в Ширакской области, передает Sputnik Армения.
По данным агентства, перекрыты дороги Гюмри-Ереван (в районе села Ором), а также в Ашоцк и Ванадзор.
Сотрудники полиции на улице Зарубяна возле здания администрации президента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Родные пропавших без вести военных заблокировали Минобороны Армении
"Наше требование одно – возвращение наших близких, других требований у нас нет", - сказал один из родственников.
Родственники утверждают, что военнослужащие из Ширакской области попали в плен 16 декабря в районе села Хцаберд в Нагорном Карабахе.
Кроме того, с утра четверга родные без вести пропавших в ходе эскалации конфликта в Карабахе продолжают блокировать входы в здание оборонного ведомства.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с заявлением Баку.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Джейхун БайрамовМИД АрменииИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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