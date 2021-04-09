https://ria.ru/20210409/antitela-1727477983.html

Врач рассказал, снижается ли количество антител при сдаче плазмы

Врач рассказал, снижается ли количество антител при сдаче плазмы

Количество антител к коронавирусу у доноров при сдаче антиковидной плазмы не снижается, сообщил в интервью РИА Новости главный трансфузиолог департамента... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:54

2021-04-09T09:54

2021-04-09T11:07

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Количество антител к коронавирусу у доноров при сдаче антиковидной плазмы не снижается, сообщил в интервью РИА Новости главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов."Донорский плазмаферез в используемом режиме не влияет на содержание антител. У доноров, как у все переболевших COVID-19, с течением времени отмечается снижение титра специфичных антител, но это естественный процесс", - сообщил Буланов.Специалист напомнил, что минимальный интервал для донаций плазмы установлен в 14 дней.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей буланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество