https://ria.ru/20210409/bulanov-1727483872.html

Андрей Буланов: в Москве достаточный запас плазмы с антителами к COVID

Андрей Буланов: в Москве достаточный запас плазмы с антителами к COVID

Применение плазмы актуально при любой эпидемиологической ситуации, в том числе и при лечении коронавирусной инфекции. Главный трансфузиолог департамента... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:00

2021-04-09T11:00

2021-04-09T11:03

андрей буланов

коронавирус в россии

москва

интервью

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Применение плазмы актуально при любой эпидемиологической ситуации, в том числе и при лечении коронавирусной инфекции. Главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов в интервью РИА Новости рассказал, насколько эффективно показала себя плазма при лечении COVID-19, достаточный ли запас в городе антиковидной плазмы, сколько человек стали донорами плазмы, и снижется ли количество антител у донора при сдаче. Кроме того, Буланов рассказал, есть ли взаимосвязь между группой крови и эффективностью плазмы, сохраняются ли антитела при заморозке плазмы. Беседовала Маргарита Булгакова.– Андрей Юльевич, сколько литров плазмы было сдано донорами? Сколько переболевших ковидом сдали плазму? Много ли тех, кто сдавал повторно?– На сегодняшний день донорами сдано более 13 тонн плазмы. Наши партнеры в этой программе – 20 тысяч доноров, из которых 3000 сдавали плазму повторно.– Какой должен быть интервал межу донациями? Снижается ли при этом у донора количество антител?– Минимальный интервал для донаций плазмы установлен в 14 дней. Донорский плазмаферез в используемом режиме не влияет на содержание антител. У доноров, как у все переболевших COVID-19, с течением времени отмечается снижение титра специфичных антител, но это естественный процесс, характеризующий активность специальных клеток – B-лимфоцитов.– Насколько эффективно показала себя плазма при лечении ковида?– В настоящее время доказана эффективность плазмы реконвалесцентов у больных, не успевших или по тем или иным причинам не имеющих возможности наработать собственный эффективный иммунитет. Наши собственные данные и анализ результатов международных исследований позволяют сделать вывод об целесообразности применения плазмы при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания у пациентов, не достигших по выраженности дыхательной недостаточности искусственной вентиляции и легких и не имеющих тяжелых нарушений функции других органов.– Проводились ли в это время научные исследования по лечению ковида плазмой?– Безусловно, на протяжении всего прошедшего года мы анализируем результаты применения плазмы как в виде непрерывного скринингового наблюдения, так и в виде отдельных исследований. Часть результатов опубликованы в медицинской печати, часть находится в процессе обработки.– Нужна ли сейчас плазма или сформирован достаточный запас? Сколько сейчас Москва имеет литров плазмы? Для какого количества больных ее хватит?– Плазма остается актуальной при любой эпидемиологической ситуации: как при снижении, так и на подъеме заболеваемости COVID-19. Запас плазмы у городской Службы крови сформирован, он непрерывно пополняется. Оперативный резерв плазмы, готовой для выдачи в медицинские организации поддерживается на уровне 100 литров, что достаточно для выполнения трансфузии 400 пациентам.– Как долго может храниться плазма? Если ее замораживают, не исчезают ли антитела к коронавирусу?– Вся плазма хранится в замороженном виде при температуре минус 23 градуса, что не отражается на ее иммунологической состоятельности, антитела в процессе хранения не исчезают. В таком виде она может храниться в течение двух лет.– Зависит ли эффективность действия плазмы с антителами от группы крови? Есть ли вообще какая-то связь между ними?– Зависимости эффективности плазмы от групп крови и донора, и реципиента мы не наблюдали. Не было подобных данных и у наших коллег из-за рубежа.– Недавно началось исследование, в рамках которого лечение пациентов с коронавирусной инфекцией будут проводить с помощью плазмы прошедших вакцинацию от заболевания. Есть ли первые данные, насколько это эффективно? И вообще такая плазма лучше или хуже, чем у переболевших ковидом?– Указанное исследование в соответствии с разработанным дизайном (и это принятая международная практика для подобных клинических исследований) является "слепым". По его условиям до полного окончания набора данных участники не знают, из какой группы каким пациентам применялась плазма. Соответственно, результаты невозможно оценить до полного окончания исследования, что еще не произошло. Поводом раньше времени "открыть карты" может быть только явное отсутствие эффективности у части больных или появление нежелательных реакций, что мы не наблюдаем. Так что придется запастись терпением.– Какие стационары используют метод переливания плазмы для лечения пациентов с коронавирусом?– В октябре метод лечения с помощью трансфузий антиковидной плазмы был включен в единый стандарт лечения пациентом в московских стационарах.

https://ria.ru/20210401/kovid-globulin-1603803896.html

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602740593.html

https://ria.ru/20210311/moskva-1600706362.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей буланов, коронавирус в россии, москва, интервью