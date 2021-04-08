В Петербурге выхаживают тюленя, найденного на берегу Финского залива
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".
"Вчера из поселка Лебяжье к нам прибыла истощенная серая тюленька с очень высокой (больше 40 градусов) температурой… У тюленихи уже была нарушена координация движений, она сразу после приезда потеряла сознание и у нее начались судороги", - информирует фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Специалисты фонда надеются, что животное удастся вылечить.
"С некоторым трудом нам удалось ее вывести из этого состояния, и сейчас появились некоторые надежды на то, что мы ей сможем помочь", - отмечает фонд.
Ранее сообщалось, что в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге 1 апреля поступил истощенный детеныш серого тюленя, которого нашли в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Тюлененок стал первым в этом сезоне пациентом центра.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.