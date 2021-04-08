https://ria.ru/20210408/tyulen-1727383676.html

В Петербурге выхаживают тюленя, найденного на берегу Финского залива

В Петербурге выхаживают тюленя, найденного на берегу Финского залива

Еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:05

2021-04-08T15:05

2021-04-08T15:05

хорошие новости

фонд друзей балтийской нерпы

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

репино

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".Специалисты фонда надеются, что животное удастся вылечить.Ранее сообщалось, что в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге 1 апреля поступил истощенный детеныш серого тюленя, которого нашли в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Тюлененок стал первым в этом сезоне пациентом центра.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

репино

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, ленинградская область, санкт-петербург, общество