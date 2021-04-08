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Хорошие новости
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В Петербурге выхаживают тюленя, найденного на берегу Финского залива
В Петербурге выхаживают тюленя, найденного на берегу Финского залива
Еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:05
2021-04-08T15:05
хорошие новости
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
репино
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".Специалисты фонда надеются, что животное удастся вылечить.Ранее сообщалось, что в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге 1 апреля поступил истощенный детеныш серого тюленя, которого нашли в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Тюлененок стал первым в этом сезоне пациентом центра.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
репино
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фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, ленинградская область, санкт-петербург, общество

В Петербурге выхаживают тюленя, найденного на берегу Финского залива

15:05 08.04.2021
 
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлень, найденный в Финском заливе. Кадр видео
Тюлень, найденный в Финском заливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".

"Вчера из поселка Лебяжье к нам прибыла истощенная серая тюленька с очень высокой (больше 40 градусов) температурой… У тюленихи уже была нарушена координация движений, она сразу после приезда потеряла сознание и у нее начались судороги", - информирует фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Специалисты фонда надеются, что животное удастся вылечить.
"С некоторым трудом нам удалось ее вывести из этого состояния, и сейчас появились некоторые надежды на то, что мы ей сможем помочь", - отмечает фонд.
Ранее сообщалось, что в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге 1 апреля поступил истощенный детеныш серого тюленя, которого нашли в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Тюлененок стал первым в этом сезоне пациентом центра.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
 
Хорошие новостиФонд друзей балтийской нерпыЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихРепиноЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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