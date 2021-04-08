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Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:27
2021-04-08T01:32
эрик мамер
евросовет
шарль мишель
мевлют чавушоглу
урсула фон дер ляйен
кристин лагард
еврокомиссия
европейский совет
турция
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.Во вторник Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, Фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена "протокольная оплошность", что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной."Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа", - отметил глава Евросовета.Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами как Фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к Фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.Он пояснил, что Фон дер Ляйен была удивлена ситуацией со стульями, но предпочла "уделить внимание сути вопроса, а не протоколу". Мамер сказал, что пресс-служба ЕК не может судить о причинах, почему Фон дер Ляйен предложили то или иное место, "это надо спрашивать у принимающей стороны".Мамер указал также, что "на переговоры этот инцидент не повлиял, глава ЕК смогла обсудить все запланированные вопросы".
https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html
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эрик мамер, евросовет, шарль мишель, мевлют чавушоглу, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре

01:27 08.04.2021 (обновлено: 01:32 08.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба администрации президента Турции / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации президента Турции
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.
Во вторник Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, Фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Несмотря на стремление сделать все правильно, строгая интерпретация турецкими службами правил протокола привела к вызывающей сожаление ситуации", - написал Мишель в Facebook.
Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена "протокольная оплошность", что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
"Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа", - отметил глава Евросовета.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК
Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами как Фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к Фон дер Ляйен.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.
Он пояснил, что Фон дер Ляйен была удивлена ситуацией со стульями, но предпочла "уделить внимание сути вопроса, а не протоколу". Мамер сказал, что пресс-служба ЕК не может судить о причинах, почему Фон дер Ляйен предложили то или иное место, "это надо спрашивать у принимающей стороны".
Мамер указал также, что "на переговоры этот инцидент не повлиял, глава ЕК смогла обсудить все запланированные вопросы".
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Эрик МамерЕвросоветШарль МишельМевлют ЧавушоглуУрсула фон дер ЛяйенКристин ЛагардЕврокомиссияЕвропейский советТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
 
 
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