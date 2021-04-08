https://ria.ru/20210408/stulya-1727292760.html

Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре

Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре

Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T01:27

2021-04-08T01:27

2021-04-08T01:32

эрик мамер

евросовет

шарль мишель

мевлют чавушоглу

урсула фон дер ляйен

кристин лагард

еврокомиссия

европейский совет

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727136979_0:108:785:550_1920x0_80_0_0_5af315eaf29dc1cff0ec7c84295dec4d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.Во вторник Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, Фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена "протокольная оплошность", что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной."Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа", - отметил глава Евросовета.Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами как Фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к Фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.Он пояснил, что Фон дер Ляйен была удивлена ситуацией со стульями, но предпочла "уделить внимание сути вопроса, а не протоколу". Мамер сказал, что пресс-служба ЕК не может судить о причинах, почему Фон дер Ляйен предложили то или иное место, "это надо спрашивать у принимающей стороны".Мамер указал также, что "на переговоры этот инцидент не повлиял, глава ЕК смогла обсудить все запланированные вопросы".

https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html

https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

турция

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эрик мамер, евросовет, шарль мишель, мевлют чавушоглу, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире