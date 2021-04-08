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Биография Сергея Морозова
Биография Сергея Морозова
Сергей Иванович Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:30
2021-04-08T13:30
сергей морозов (политик)
справки
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Сергей Иванович Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске.После окончания средней школы работал станочником на мебельной фабрике.В 1977-1980 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР на Тихоокеанском флоте. Демобилизовавшись, работал слесарем в Ульяновском автотранспортном предприятии, затем – водителем.С 1981 года – в органах внутренних дел.Окончил Всесоюзный юридический институт по специальности "правоведение".Прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.В 1995 году Морозов был назначен начальником УВД города Димитровграда (Ульяновская область).В декабре 2000 года избран главой города Димитровграда.В декабре 2004 года избран главой администрации Ульяновской области.20 марта 2006 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Сергея Морозова на рассмотрение депутатов законодательного собрания Ульяновской области для наделения его полномочиями губернатора области. 28 марта 2006 года депутаты утвердили кандидатуру Сергея Морозова на пост губернатора Ульяновской области.28 февраля 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев, по предложению Всероссийской политической партии "Единая Россия", внес на рассмотрение законодательного собрания Ульяновской области кандидатуру Сергея Морозова для наделения его полномочиями губернатора области. 6 марта 2011 года на внеочередном заседании депутаты утвердили кандидатуру Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области.7 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин в связи с истечением срока полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова назначил его врио главы региона. 18 сентября 2016 года по итогам всенародных выборов Морозов был избран губернатором Ульяновской области. За него проголосовали 54,33% избирателей. Официально вступил в должность 1 октября 2016 года. 8 апреля 2021 года Морозов объявил, что уходит в отставку.Кандидат экономических наук.Награжден орденом Почета (2009), медалями. Имеет нагрудные знаки "Отличник милиции" (1986) и "За отличную службу в МВД" (1993).Морозов женат, у него пятеро детей – два сына и три дочери.Декларированный доход Сергея Морозова за 2019 год составил 4,126 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
сергей морозов (политик), справки

Биография Сергея Морозова

13:30 08.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Иванович Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске.
После окончания средней школы работал станочником на мебельной фабрике.
В 1977-1980 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР на Тихоокеанском флоте. Демобилизовавшись, работал слесарем в Ульяновском автотранспортном предприятии, затем – водителем.
С 1981 года – в органах внутренних дел.
Окончил Всесоюзный юридический институт по специальности "правоведение".
Прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В 1995 году Морозов был назначен начальником УВД города Димитровграда (Ульяновская область).
В декабре 2000 года избран главой города Димитровграда.
В декабре 2004 года избран главой администрации Ульяновской области.
20 марта 2006 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Сергея Морозова на рассмотрение депутатов законодательного собрания Ульяновской области для наделения его полномочиями губернатора области. 28 марта 2006 года депутаты утвердили кандидатуру Сергея Морозова на пост губернатора Ульяновской области.
28 февраля 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев, по предложению Всероссийской политической партии "Единая Россия", внес на рассмотрение законодательного собрания Ульяновской области кандидатуру Сергея Морозова для наделения его полномочиями губернатора области. 6 марта 2011 года на внеочередном заседании депутаты утвердили кандидатуру Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области.
7 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин в связи с истечением срока полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова назначил его врио главы региона.
18 сентября 2016 года по итогам всенародных выборов Морозов был избран губернатором Ульяновской области. За него проголосовали 54,33% избирателей. Официально вступил в должность 1 октября 2016 года.
8 апреля 2021 года Морозов объявил, что уходит в отставку.
Кандидат экономических наук.
Награжден орденом Почета (2009), медалями.
Имеет нагрудные знаки "Отличник милиции" (1986) и "За отличную службу в МВД" (1993).
Морозов женат, у него пятеро детей – два сына и три дочери.
Декларированный доход Сергея Морозова за 2019 год составил 4,126 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Сергей Морозов (политик)Справки
 
 
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