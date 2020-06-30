Эксперт оценил возможность применения ИИ в российской медицине

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта в медицине могут стать доступны на всей территории России уже через 10 лет, заявил РИА Новости главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.
По его словам, технологий искусственного интеллекта несколько – это, в том числе, распознавание голоса врача, анализ больших данных и компьютерное зрение, позволяющее определять патологию на снимке.
"Я думаю, что в течение 10 лет, это очень реально. В течение этого времени с развитием информационных систем это все станет доступно. С точки зрения стоимости системы они сейчас становятся более доступными, есть российские производители, поэтому большой проблемы нет", - рассказал Морозов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, через какое время пациент в любом регионе сможет прийти на прием и увидеть, что врач использует технологии искусственного интеллекта.
Он уточнил, что пока врачи по-разному относятся к данным технологиям – есть те, кто смотрят на это с опаской, а есть те, кто рады использовать такие возможности.
Сейчас технологии искусственного интеллекта применяются в основном в Москве, но планируется расширять их применение, подчеркнул Морозов.