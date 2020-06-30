Эксперт оценил возможность применения ИИ в российской медицине

"Я думаю, что в течение 10 лет, это очень реально. В течение этого времени с развитием информационных систем это все станет доступно. С точки зрения стоимости системы они сейчас становятся более доступными, есть российские производители, поэтому большой проблемы нет", - рассказал Морозов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, через какое время пациент в любом регионе сможет прийти на прием и увидеть, что врач использует технологии искусственного интеллекта.