Сергей Морозов: пандемия дала толчок развитию искусственного интеллекта

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов в интервью РИА Новости рассказал, как помогают технологии искусственного интеллекта в борьбе с коронавирусом , как с помощью современных технологий ставят диагнозы и какова их точность. Беседовала Людмила Белоножко.

— Сергей Павлович, весь мир сейчас борется с пандемией. Как технологии искусственного интеллекта помогают в этом?

— Технологий искусственного интеллекта несколько, это в том числе распознавание голоса, анализ больших данных и компьютерное зрение. Эти технологии автоматизации позволяют в значительной степени стандартизировать работу медицинских специалистов. В медицине очень много функций, которые выполняются вручную, например, врачу надо печатать на клавиатуре медицинские документы, это занимает очень много времени, поэтому возможное применение искусственного интеллекта – это распознавание речи. Врачи все больше пользуются этой технологией.

Другой вариант, когда томограммы распознаются компьютерным зрением и врач получает уже не просто черно-белые снимки, а томограммы с разметкой, где возможно есть патология злокачественная или доброкачественная, то есть изображение становится "говорящим", более понятным для специалистов, особенно это помогает специалистам с малым опытом работы, начинающим врачам.

В условиях эпидемии все эти технологии особенно востребованы, потому что резко возрастает нагрузка на систему здравоохранения, надо быстро принимать решение, а риск ошибок нужно свести к минимуму.

— То есть пандемия дала толчок к развитию этих технологий?

— Еще какой. Очень хорошо, что мы заранее подготовились – оборудование имелось, заранее была подготовлена информационная система. В кратчайшие сроки удалось организовать работу амбулаторных центров компьютерной томографии, с помощью дистанционного образования удалось быстро обучить врачей.

— Вы упомянули об ошибках, а как часто они встречаются при использовании технологий искусственного интеллекта?

— Технологии искусственного интеллекта имеют пока еще не стопроцентную точность, но, например, при распознавании речи точность уже составляет более 97%, я думаю, что в скором времени получится и еще лучше.

Если говорить про компьютерное зрение, сейчас те алгоритмы, которые мы используем в московской практике, имеют точность более 90%. Чтобы их натренировать, надо давать им больше примеров, для этого мы формируем наборы данных, которые не содержат информацию о пациентах, но содержат описание патологий врачами, чтобы компьютеру подсказать, как их находить. Надеюсь, что точность будет приближаться к ста процентам, но это еще займет определенное время.

— Сколько времени нужно, чтобы технология компьютерного зрения определила патологию на снимке?

— С того момента, как сканирование выполнено, снимок отправляется на анализ алгоритма и в течение 15 минут результат поступает к врачу. Я думаю, что еще можно сократить это время, но уже сейчас фактически на лету происходит анализ изображений.

— Какие снимки анализируются?

— Сейчас анализируются снимки КТ, пока только легкие.

— Сколько времени врач экономит при использовании технологий искусственного интеллекта?

— При распознавании речи время сокращается на 22 %, это достаточно много, плюс повышается удобство.

— А как технически осуществляется работа искусственного интеллекта? Нужно какое-то оборудование или это программа для компьютера?

— Чтобы распознавать речь, устанавливается специальное приложение, которое работает с центральным сервером, обеспечивающим обработку речи, плюс мы доукомплектовали рабочие места специальными гарнитурами и микрофонами.

Компьютерное зрение подразумевает размещение всех программ в облаке, на сервере, чтобы там анализировать результаты исследований и предоставлять врачу уже обработанные изображения.

— Где применяются данные технологии?

— В Москве мы развернули сейчас систему "компьютерное зрение" на сеть более 60 медицинских организаций, по всей России наберется, может быть, еще пара десятков медицинских организаций, где применяется данная технология.

Конечно, мы планируем расширять применение данных технологий. Мы очень хотим предоставить доступ коллегам из регионов к этим алгоритмам, но очень важно, чтобы в регионах появилась соответствующая радиологическая информационная система, тогда можно будет внедрить эти алгоритмы в постоянную практику. Пока работаем только с государственными медицинскими учреждениями, хотя частные организации обращаются к нам за опытом, интересуются.

Накануне провели международный вебинар на английском языке по использованию инновационных технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. В семинаре приняли участие 285 человек из 24 стран мира.

— Как сами врачи относятся к таким технологиям?

— По-разному. Всегда есть врачи, которые смотрят с опаской на это, не хотят использовать, все это вполне понятно. Но есть и те, кто являются пионерами, кто помогает тестировать, анализировать эти алгоритмы. Это обычные врачи, это молодежь. Они рады таким возможностям, рады, что у них есть новые инструменты, они чувствуют себя более уверенно при поддержке алгоритмов. Постоянная обратная связь поступает от 117 врачей-рентгенологов.

— Врачи проходят какое-то обучение перед использованием технологий искусственного интеллекта?

— Обязательно. Это принципиально важно, потому что любой алгоритм, любая технология – это инструменты диагностики, а им надо обучать. У нас есть онлайн-программы, очные программы, у нас очень много участников на дистанционных курсах. Конечно, надо учить, готовить, объяснять, что позволяют алгоритмы или что не позволяют.

— Кажется, что все эти технологии — это какая-то фантастика, и будут они только в далеком будущем. На ваш взгляд, через какое время пациент в любом регионе сможет прийти и увидеть, что врач использует технологии искусственного интеллекта?