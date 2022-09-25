https://ria.ru/20220925/referendum-1819387427.html

Закон на референдуме в ДНР был полностью соблюден, заявили в Госдуме

Закон на референдуме в ДНР был полностью соблюден, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.09.2022

Закон на референдуме в ДНР был полностью соблюден, заявили в Госдуме

Буква закона и законодательство на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ полностью соблюдается, заявил первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:10

2022-09-25T21:10

2022-09-25T21:41

в мире

сергей морозов ( директор центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения москвы)

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

единая россия

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ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Буква закона и законодательство на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ полностью соблюдается, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Сергей Морозов."Буква закона, а я юрист с многодесятилетним стажем, не нарушена. Соблюдена. Законодательство в полном объёме соблюдается", - заявил Морозов журналистам.Он отметил, что избиратели ДНР голосуют очень активно и продемонстрировал журналистам фотографии с участков."Не заставите вы избирателей голосовать с таким энтузиазмом. Не заставите вы бабушек идти на участки под дождем", - отметил Морозов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819387273.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819236322.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, сергей морозов ( директор центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения москвы), владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, референдум в донбассе