https://ria.ru/20210408/kommentariy-1727372126.html

Мужчину заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария в группе RT

Мужчину заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария в группе RT

Жителя Петербурга задержали по подозрению в оправдании терроризма после того, как он оставил комментарий в группе телеканала RT в социальной сети, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:14

2021-04-08T14:14

2021-04-08T14:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Жителя Петербурга задержали по подозрению в оправдании терроризма после того, как он оставил комментарий в группе телеканала RT в социальной сети, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах."Подозреваемого 48 лет задержали в квартире одного из домов на Светлановском проспекте. Уголовное дело связано с комментарием в группе RT", - сказал собеседник агентства.При обыске у мужчины изъяли мобильный телефон и сим-карты. По статье о публичных призывах к терроризму или его оправдании петербуржцу грозит максимум до семи лет лишения свободы.Региональное управление СК РФ подтвердило факт возбуждения уголовного дела о "комментариях, оправдывающих терроризм, в одной из социальных сетей", не раскрывая, где они были опубликованы.По данным ведомства, подозреваемый разместил комментарии в минувшем в августе, будучи у себя дома. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения (какой именно, не раскрывается) и предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html

https://ria.ru/20200707/1574018300.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия