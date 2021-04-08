https://ria.ru/20210408/kommentariy-1727372126.html
Мужчину заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария в группе RT
Мужчину заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария в группе RT
Жителя Петербурга задержали по подозрению в оправдании терроризма после того, как он оставил комментарий в группе телеканала RT в социальной сети, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:14
2021-04-08T14:14
2021-04-08T14:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Жителя Петербурга задержали по подозрению в оправдании терроризма после того, как он оставил комментарий в группе телеканала RT в социальной сети, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах."Подозреваемого 48 лет задержали в квартире одного из домов на Светлановском проспекте. Уголовное дело связано с комментарием в группе RT", - сказал собеседник агентства.При обыске у мужчины изъяли мобильный телефон и сим-карты. По статье о публичных призывах к терроризму или его оправдании петербуржцу грозит максимум до семи лет лишения свободы.Региональное управление СК РФ подтвердило факт возбуждения уголовного дела о "комментариях, оправдывающих терроризм, в одной из социальных сетей", не раскрывая, где они были опубликованы.По данным ведомства, подозреваемый разместил комментарии в минувшем в августе, будучи у себя дома. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения (какой именно, не раскрывается) и предъявлении обвинения.
https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия