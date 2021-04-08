Соседов рассмеялся на суде с "Первым каналом" из-за шоу "Голос"
07:52 08.04.2021 (обновлено: 07:54 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Собеседником" рассказал, как рассмеялся во время суда по иску "Первого канала" из-за критики шоу "Голос. Дети".
В пресс-службе Первого канала ранее заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал в суд за клевету, а два дня назад Соседов в Facebook сообщил, что телеканал проиграл тяжбу. Причем, по словам критика, в суд на него подали из-за телефонного разговора с представителями СМИ, в котором Соседов поддержал инициативу Сурайкина о государственной проверке корректности подсчета голосов на шоу "Голос".
"Когда юрист "Первого канала" сказал, что "Голос" – это "кристально чистое и честное шоу", судья улыбалась, а я просто в голос смеялся, – рассказал Соседов.
По словам критика, судья сделала ему замечание за это проявление эмоций.
Он также заявил, что юрист, представлявший интересы "Первого канала" показался ему "невразумительным".
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В честности решения менторов также усомнился и Соседов.
Еще ранее, в 2019 году, в финале шестого сезона "Голос.Дети", разгорелся скандал после неожиданной победы дочери певицы Алсу, наставницей которой была Светлана Лобода. СМИ писали, что юная исполнительница получила большинство своих баллов с помощью накрутки голосов.
Первый канал тогда принял решение аннулировать результаты финала, а Алсу в интервью журналистам заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", и выразила надежду, что "все закончится хорошо".