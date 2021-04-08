https://ria.ru/20210408/golos-1727301608.html

Соседов рассмеялся на суде с "Первым каналом" из-за шоу "Голос"

Соседов рассмеялся на суде с "Первым каналом" из-за шоу "Голос"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Собеседником" рассказал, как рассмеялся во время суда по иску "Первого канала" из-за критики шоу "Голос. Дети". РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T07:52

2021-04-08T07:52

2021-04-08T07:54

шоубиз

сергей соседов

"голос"

светлана лобода

первый канал (телеканал)

собеседник

баста (василий вакуленко)

станислав садальский

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Собеседником" рассказал, как рассмеялся во время суда по иску "Первого канала" из-за критики шоу "Голос. Дети".В пресс-службе Первого канала ранее заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал в суд за клевету, а два дня назад Соседов в Facebook сообщил, что телеканал проиграл тяжбу. Причем, по словам критика, в суд на него подали из-за телефонного разговора с представителями СМИ, в котором Соседов поддержал инициативу Сурайкина о государственной проверке корректности подсчета голосов на шоу "Голос".По словам критика, судья сделала ему замечание за это проявление эмоций.Он также заявил, что юрист, представлявший интересы "Первого канала" показался ему "невразумительным".Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В честности решения менторов также усомнился и Соседов.Еще ранее, в 2019 году, в финале шестого сезона "Голос.Дети", разгорелся скандал после неожиданной победы дочери певицы Алсу, наставницей которой была Светлана Лобода. СМИ писали, что юная исполнительница получила большинство своих баллов с помощью накрутки голосов.Первый канал тогда принял решение аннулировать результаты финала, а Алсу в интервью журналистам заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", и выразила надежду, что "все закончится хорошо".

https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html

https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html

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сергей соседов, "голос", светлана лобода, первый канал (телеканал), собеседник , баста (василий вакуленко), станислав садальский