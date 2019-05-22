Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Певица Алсу прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в вокальном проекте "Голос. Дети".

В интервью радиостанции " Серебряный дождь " она заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", и выразила надежду, что "все закончится хорошо".

Ранее Первый канал из-за "внешнего воздействия" на процедуру голосования аннулировал результаты финала шестого сезона конкурса. Канал готовит спецвыпуск программы и планирует пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллу Абрамову. Алсу не исключила, что ее дочь примет участие в съемках.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама", — отметила артистка. Алсу певица певица

Певица также пообещала дать развернутый комментарий по поводу сложившейся вокруг конкурса ситуации 1 июня, в День защиты детей.

С чего все началось

В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.

Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями". Канал начал собственную проверку и привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях.