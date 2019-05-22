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РИА Новости

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"

14:13
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алсу
Певица Алсу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Певица Алсу прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в вокальном проекте "Голос. Дети".
В интервью радиостанции "Серебряный дождь" она заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", и выразила надежду, что "все закончится хорошо".
Ранее Первый канал из-за "внешнего воздействия" на процедуру голосования аннулировал результаты финала шестого сезона конкурса. Канал готовит спецвыпуск программы и планирует пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллу Абрамову. Алсу не исключила, что ее дочь примет участие в съемках.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама", — отметила артистка.

Певица Алсу на концерте Песня года
Алсу
певица
Певица также пообещала дать развернутый комментарий по поводу сложившейся вокруг конкурса ситуации 1 июня, в День защиты детей.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
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С чего все началось

В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.
Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями". Канал начал собственную проверку и привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях.
Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. Проверка со стороны Group-IB продолжается и завершится до конца месяца.
Логотип проекта Голос.Дети
17 мая, 01:45
Group-IB выявила накрутку при голосовании на шоу "Голос. Дети"
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Обсудить 36
Вокальный конкурс "Голос. Дети"
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22 мая, 14:34
bberia
4901322
"заявила, что участники проекта оказались "втянуты"... Чего же молчит про то КТО ИМЕННО "втянул"? Ведь не зря расследование не стало выяснять от куда был заказ :))) Кроме того, даже если бы не этот персонаж, а нормальный человек узнал бы о том, что он "победил" нечестно, о тут же бы признал это и извинился перед тем, кто из-за этой нечестности пострадал. Но этим "зiркам" все божья роса...
22 мая, 14:43
Дмитрий А.Т.
3200001
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