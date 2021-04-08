https://ria.ru/20210408/ermitazh-1727435309.html

Директор Эрмитажа сожалеет, что обнаженные скульптуры вызвали резонанс

Директор Эрмитажа сожалеет, что обнаженные скульптуры вызвали резонанс

эрмитаж

2021-04-08T21:10

2021-04-08T21:10

2021-04-08T21:10

культура

россия

новости культуры

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что сожалеет по поводу того, что тема влияния обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей взволновала общественность сильнее, чем программа развития музея, сообщила пресс-служба музея.Ранее он сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе музея, жалоба поступила от частного лица в администрацию Петербурга и была перенаправлена в Эрмитаж из-за того, что в ней упоминался музей.Михаил Пиотровский уточнил, что "одна гражданка" обратилась в администрацию Петербурга с письмом, где выразила беспокойство уровнем воспитания и цивилизованности России в целом. Он отметил, что автор письма была возмущена тем, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнаженные фигуры – преимущественно мужские – а также фигуры обнимающихся людей. После она предложила выделить для таких произведений искусства отдельное помещение с предупреждением "18+".Пиотровский добавил, что музей – это особая территория, "где можно делать то, что нельзя на улице"."Нельзя на улице ходить голым. Нельзя ставить обнаженные скульптуры близко от школы – наверное, это действительно нельзя. А в музее есть другие правила – и эти правила определяются музеем. Можно в музей не ходить, указывать музею как можно и нужно что-то делать – это нельзя. Потому что получается, как в данном случае – свобода одного человека не должна ограничиваться свободой другого, права одного человека не должны ограничивать права другого", — заключил он.Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.

https://ria.ru/20210407/ermitazh--1727212832.html

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россия, новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, санкт-петербург