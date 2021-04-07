https://ria.ru/20210407/ermitazh-1727237366.html

Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:10

2021-04-07T17:10

2021-04-07T17:30

культура

культура

россия

михаил пиотровский

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский."У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - рассказал он журналистам.Директор Эрмитажа не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.

https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html

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культура, россия, михаил пиотровский, санкт-петербург