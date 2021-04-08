https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

"Россия удивила". Как изменилась ненависть к евреям в мире

"Россия удивила". Как изменилась ненависть к евреям в мире

Антисемитизма в целом сейчас меньше, но от этого не легче, утверждают исследователи Центра Кантора. В отчете о случаях проявления ненависти к евреям за 2020 год РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:08

религия и мировоззрение

джордж флойд

россия

вячеслав моше кантор

капитолий

украинская повстанческая армия

вячеслав кантор

организация украинских националистов

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Антисемитизма в целом сейчас меньше, но от этого не легче, утверждают исследователи Центра Кантора. В отчете о случаях проявления ненависти к евреям за 2020 год отмечается, что во многих странах произошли существенные изменения. Какие именно — в материале РИА Новости. Ненависть взапертиИз-за пандемии всех, в том числе антисемитов, фактически заперли, что ожидаемо привело к снижению числа преступлений на почве юдофобии. В 2020-м зафиксировали около 370 физических нападений на евреев. Годом ранее было больше почти на сотню. Ситуация значительно улучшилась во Франции и Великобритании, еще недавно лидировавших в списке самых ксенофобских стран. Впрочем, обнадеживающие цифры обманчивы. "Общественное пространство, конечно, из-за карантина стало безопаснее. Но ненавидящие евреев люди сидели дома у компьютеров, у них был свободный доступ к интернету. Как следствие, увеличилось количество вербальных нападок", — замечает директор Центра Кантора профессор Дина Порат.Тем самым, указывает исследователь, антисемитизм изменился. Если в XX веке агрессию выплескивали на улице, громя еврейские магазины, оскверняя могилы и синагоги, то теперь неприязнь проявляют в интернете. Причем не только обидными комментариями в соцсетях. Пандемия вызвала невиданный ранее интерес к различным теориям заговора. Самые популярные из них — юдофобские. Например, евреев часто называют "основными разносчиками коронавируса" или же обвиняют в "тайном создании эффективного лекарства только для своей нации". "Различные небылицы распространяются стремительно благодаря современным технологиям. И порождают абсолютно новые формы проявления агрессии. Одна из них — "зум-бомбардировка": радикалы врываются на круглые столы с участием раввинов или закрытые конференции общин в Zoom", — возмущается профессор Порат.Вопреки ожиданиямКазалось бы, данные Центра Кантора о переходе антисемитов в Сеть должны несколько успокоить еврейские общины. Но не тут-то было. Вопреки ожиданиям ученых, ксенофобам зачастую недостаточно "ненависти на удаленке". Наиболее ярко это демонстрирует ситуация в Германии, где за минувший год число нападений выросло: почти шестьдесят инцидентов, что на одиннадцать процентов больше, чем в 2019-м. "Преступления совершают в основном праворадикалы, а также исламисты. Но это лишь поверхностные данные. Дело в том, что полицейские обычно не сообщают, кто именно принимал участие в атаках", — жалуется Дина Порат. Более того, антисемитские выходки замалчивают сами евреи. По информации исследователей, только один из четырех членов общины обращается с заявлением в полицию. Поэтому реальное количество преступлений гораздо выше. Причем не только в Германии, но и в Европе в целом."Мы, конечно, усилили охрану синагог, на что потратили много средств. Однако чувство безопасности за этот год так и не пришло к нам", — сетует глава общины Лейпцига раввин Жолт Балла.Три волны антисемитизмаЧто интересно, уже второй год подряд антилидером рейтинга нетерпимости остаются США. В 2020-м там было более сотни физических нападений на последователей иудаизма. А словесных проявлений агрессии и вовсе не счесть. Ненависть сначала подстегнула пандемия, как и во многих странах мира. Однако летом, когда ковидная тема на время утихла, произошел всплеск из-за движения Black Lives Matter."После гибели Джорджа Флойда евреев обвиняли в том, что они символизируют "белое превосходство", что они главные рабовладельцы и вообще олицетворяют расизм в Штатах. Это достаточно абсурдные заявления", — комментирует специалист по ксенофобии Арие Цукерман.А уже осенью главным зачинщиком конфликтов стала группировка QAnon, чьи адепты считают, что миром управляет "тайная клика педофилов-сатанистов". Члены секты распространяли различные теории о "сионистском засилье в Вашингтоне", а также неоднократно выкрикивали оскорбительные лозунги на улицах американских городов. Кроме того, по информации СМИ, они были наиболее активными участниками атак на Капитолий четыре месяца назад. РазочарованиеПомимо США, стремительный рост появлений антисемитизма показала Украина. Она выделяется на фоне соседей, где уже несколько лет уровень неприязни остается низким. Данные удивляют исследователей: ведь это единственная, за исключением Израиля, страна, которую возглавляет еврей. Президент Владимир Зеленский всячески подчеркивал свое происхождение, чем восхитил иудеев. С ним связывали улучшение ситуации — прежде всего в вопросе прославления деятелей ОУН-УПА*, на руках которых кровь десятков тысяч евреев. Но, вопреки здравому смыслу, свастику на украинских синагогах в 2020-м рисовать не перестали. Особенно после скандала в конце августа с хасидами, которые приехали в Умань на могилу духовного лидера. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, им разрешили въехать в страну. Что, разумеется, вызвало гнев местных жителей. Причем антисемитские настроения зачастую подогревали власти.А пару месяцев назад украинские чиновники рассорились с еврейским миром окончательно. Поводом стало присвоение футбольной арене в Тернополе имени Романа Шухевича — гауптмана СС*, стоявшего за "волынской резней" 1943 года. Следом власти заявили о планах переименовать стадион во Львове в честь Степана Бандеры. Подобные инициативы, как отмечают исследователи, лишь усиливают юдофобские настроения среди простых граждан. Украина — в числе стран, где довольно силен бытовой антисемитизм. Когда-то аналогичная ситуация была и в России. Однако минувший год, заявляют специалисты Центра Кантора, переломил ситуацию. "Власти и правоохранительные органы стали серьезнее относиться к бытовому антисемитизму. Их реакция на проявления такой формы ненависти абсолютно другая. И люди, видя это, понимают, что нужно быть намного осторожнее", — констатирует эксперт Инна Штаксер.Решение есть?Специалисты надеются, что изменить положение дел можно и в других странах. Во-первых, на политическом уровне: все больше государств принимают рабочее определение антисемитизма, разработанное Европейским еврейским конгрессом. Оно помогает правоохранительным органам и судам гораздо быстрее давать юридическую оценку отдельным случаям нападений на иудеев. Во-вторых, именно в 2020-м крупнейшие интернет-платформы — прежде всего Google, Twitter, Facebook — ввели жесткий контроль за нападками в Сети. Впрочем, окончательно проблему это не решит, полагает президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: "Подстрекательство к антисемитизму просто уйдет в подполье, на альтернативные платформы".По его мнению, главный способ побороть предрассудки — просвещать людей. Прежде всего молодежь, которая все больше забывает как о трагедии холокоста, так и о страшных событиях Второй мировой войны в целом. Что недопустимо.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200903/khasidy-1576646215.html

https://ria.ru/20210325/kholokost-1602885290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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