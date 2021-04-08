https://ria.ru/20210408/android-1727323527.html
Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов
Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов
Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:49
2021-04-08T10:49
2021-04-08T10:49
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
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google, google android, twitter, гаджеты, технологии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Google
официально представит новую версию операционной системы Android
в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил
генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.
Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.
Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.
Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.