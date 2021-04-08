Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210408/android-1727323527.html
Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов
Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов
Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:49
2021-04-08T10:49
наука
google
google android
twitter
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077521_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_935d7f254b57b56e6140e40e80d4bde9.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077521_381:392:2589:2048_1920x0_80_0_0_fa9b50e27dbd9634d14eaa973b241d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, google android, twitter, гаджеты, технологии

Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов

10:49 08.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница салона сотовой связи "Мегафон" в Москве
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.
Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.
Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.
Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00Наука
Какой станет главная операционка для смартфонов. Честно об Android 12
 
НаукаGoogleGoogle AndroidTwitterгаджетыТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05Производители предупредили о подорожании майонеза на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния