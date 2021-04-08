https://ria.ru/20210408/android-1727323527.html

Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов

Названа дата выхода новой ОС Android 12 для смартфонов

Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:49

2021-04-08T10:49

2021-04-08T10:49

наука

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google android

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гаджеты

технологии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Google официально представит новую версию операционной системы Android в мае 2021 года. Об этом в Twitter заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи.Android 12 покажут в рамках конференции Google I/O. Операционная система после мероприятия станет доступна в виде предварительной сборки для разработчиков. После этого стартует и бета-тестирования Android 12, а Google анонсирует выход финальной версии. Ожидается, что окончательный вариант ОС выйдет осенью.Ожидается, что в Android 12 будет переработан графический интерфейс и появятся новые функции. Среди изменений называются усиление безопасности данных пользователя, модульное обновление системы и управление смартфоном постукиванием по задней панели.Мероприятие в этом году пройдет в онлайн-формате с 18 по 20 мая. Презентация Android 12 будет общедоступной, как и семинары с участием разработчиков и экспертов.

https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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